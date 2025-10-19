180張顯示卡實測！高階GPU竟受瓶頸？8GB顯存不夠用？專家這樣說

德國知名硬件網站PC Games Hardware（PCGH）迎來了25周年紀念，為了慶祝這一時刻，PCGH選擇了一種獨特的方式——對180款顯示卡進行大規模評測，涵蓋了從2009年到2025年的多代GPU。



這次評測不僅包括最新的旗艦顯示卡，如NVIDIA的RTX 5090，還有16年前的顯示卡卡，例如AMD的Radeon HD 5870和GTX 480，而評測的基準是第一款支持DirectX 1顯示卡顯卡HD 5870，相關完整圖表如下：

PCGH對180款顯示卡進行大規模評測，涵蓋了從2009年到2025年的多代GPU。（PCGH）

為了儘量減少CPU瓶頸的影響，PCGH使用了一台經過調校的i9-14900KS測試平台，但即便如此，某些遊戲仍然限制了現代顯示卡的性能。

這次評測的結果不僅僅是關於原始性能的對比，由於老遊戲引擎和CPU瓶頸的影響，實際遊戲中的性能差距並沒有紙面上那麼大。

NVIDIA自2010年以來GPU的發展（PCGH）

評測數據還突出了幾代顯示卡架構的重大轉變，從Terascale到GCN，Kepler到Maxwell，以及GCN到RDNA。

Maxwell解決了Kepler的功耗問題並提高了效率，RDNA徹底改革了AMD的着色器設計，而RDNA 2則增加了Infinity Cache，以在不使用寬內存總線的情況下穩定幀率。

AMD自2009年以來GPU的發展（PCGH）

到2025年，RDNA 4架構進一步改進了光線追蹤功能，儘管在光柵化性能上的提升並不如以往顯著，與此同時Intel也重返顯示卡市場，Arc系列從最初的A380擴展到多款中顯示卡卡。

評測結果顯示，顯存容量也是一個重要的趨勢，老款的3-4GB顯示卡在DirectX 11遊戲中已經達到了極限，而8GB顯存現在成為流暢遊戲的最低要求，12-16GB顯存顯示卡卡則能夠支持更高的設置並避免卡頓。

