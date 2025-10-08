Windows 10停止更新 要急著升級Win 11嗎？4大重點教你如何抉擇
關注Windows系統的朋友可能知道，再過幾天，也就是10月14日，微軟將不會為Windows 10提供免費的軟件更新、技術支持或安全修復。有些朋友可能會有所恐慌，那是不是意味着，過了10月14日，Windows 10就不安全了，沒法用了呢？
當然不是。微軟停止對Windows 10的支持，並不是說Windows 10就不能用了，只是無法第一時間獲得安全修補程式（補丁，Patch），也不會提供新功能。也就是說，後續Windows 10系統的安全性可能會降低，但仍然可以正常使用，普通用戶不用過於擔心。
反而是企業用戶，需要重視這件事。如果有一項漏洞被挖掘出來，駭客攻擊的首選目標肯定是企業，畢竟企業中的數據有更高的價值，企業也願意為此爆金幣。攻擊個人用戶獲得的收益肯定會低很多。
正是因為這個原因，正在使用Windows 10系統的企業，往往會通過付費的方式，繼續從微軟官方獲得安全補丁。企業也可以選擇升級到Windows 11，但考慮到軟件兼容性，恐怕絕大多數企業仍然願意留在Windows 10系統上。
對於個人用戶而言，不用過於在意Windows 10失去官方支持這件事，甚至不少用戶可能會沾沾自喜，因為後續基本不會收到惱人的系統更新。不過，如果硬盤中存儲着重要的數據，比如照片、視頻等對於個人有意義的資料，即使不考慮Windows 10安全性降低的因素，從數據保存的角度，多備份幾份是比較理智的。
那麼，個人用戶有沒有必要升級到Windows 11呢？
從硬件角度來看
Windows 10對於硬件的要求與Windows 11有明顯區別，特別是Windows 11強制要求TPM2.0這一點，恐怕很多Windows 10電腦是無法升級到Windows 11的。除此之外，Windows 11僅有64位，Windows 10 32位系統也無法升級。而且在內存、硬盤的要求上，Windows 11也更高一些，這也會淘汰一些配置較低的Windows 10電腦。
從使用習慣的角度來看
Windows 11的界面相比Windows 10的變化還是挺明顯的，特別是開始菜單移到中間，以及右鍵菜單，可能需要適應一下。
所以，從個人的角度來看
個人用戶其實沒有必要因為Windows 10停止支持而升級到Windows 11，日常仍然可以正常使用，只要注意一下使用習慣，不要瀏覽、下載惡意文件。特別是對於硬件不支持升級的用戶，沒有必要擔憂這件事。
如果你的硬件支持升級，想要嘗新的話，可以升級Windows 11。另外，也有軟件方面的變化，比如硬件的驅動、遊戲或者必要的軟件明確說明，新版本僅Windows 11支持，那麼升級就是必選項了。
最後說一下遊戲玩家，建議升級到Windows 11，因為後續很多3A遊戲，想要體驗新特性的話，大概率只能在Windows 11上體驗。而且玩家的硬件配置普遍偏高一些，對Windows 11的支持也更完善。
