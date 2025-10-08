Windows 10停止更新　要急著升級Win 11嗎？4大重點教你如何抉擇

關注Windows系統的朋友可能知道，再過幾天，也就是10月14日，微軟將不會為Windows 10提供免費的軟件更新、技術支持或安全修復。有些朋友可能會有所恐慌，那是不是意味着，過了10月14日，Windows 10就不安全了，沒法用了呢？



當然不是。微軟停止對Windows 10的支持，並不是說Windows 10就不能用了，只是無法第一時間獲得安全修補程式（補丁，Patch），也不會提供新功能。也就是說，後續Windows 10系統的安全性可能會降低，但仍然可以正常使用，普通用戶不用過於擔心。

10月14日，微軟將不會為Windows 10提供免費的軟件更新、技術支持或安全修復。（microsoft）

反而是企業用戶，需要重視這件事。如果有一項漏洞被挖掘出來，駭客攻擊的首選目標肯定是企業，畢竟企業中的數據有更高的價值，企業也願意為此爆金幣。攻擊個人用戶獲得的收益肯定會低很多。

正是因為這個原因，正在使用Windows 10系統的企業，往往會通過付費的方式，繼續從微軟官方獲得安全補丁。企業也可以選擇升級到Windows 11，但考慮到軟件兼容性，恐怕絕大多數企業仍然願意留在Windows 10系統上。

對於個人用戶而言，不用過於在意Windows 10失去官方支持這件事，甚至不少用戶可能會沾沾自喜，因為後續基本不會收到惱人的系統更新。（Clint Patterson@unsplash）

對於個人用戶而言，不用過於在意Windows 10失去官方支持這件事，甚至不少用戶可能會沾沾自喜，因為後續基本不會收到惱人的系統更新。不過，如果硬盤中存儲着重要的數據，比如照片、視頻等對於個人有意義的資料，即使不考慮Windows 10安全性降低的因素，從數據保存的角度，多備份幾份是比較理智的。

那麼，個人用戶有沒有必要升級到Windows 11呢？

從硬件角度來看

Windows 10對於硬件的要求與Windows 11有明顯區別，特別是Windows 11強制要求TPM2.0這一點，恐怕很多Windows 10電腦是無法升級到Windows 11的。除此之外，Windows 11僅有64位，Windows 10 32位系統也無法升級。而且在內存、硬盤的要求上，Windows 11也更高一些，這也會淘汰一些配置較低的Windows 10電腦。

Windows 10對於硬件的要求與Windows 11有明顯區別，特別是Windows 11強制要求TPM2.0這一點，恐怕很多Windows 10電腦是無法升級到Windows 11的。（中關村在線提供）

從使用習慣的角度來看

Windows 11的界面相比Windows 10的變化還是挺明顯的，特別是開始菜單移到中間，以及右鍵菜單，可能需要適應一下。

Windows 11的界面相比Windows 10的變化還是挺明顯的，特別是開始菜單移到中間，以及右鍵菜單，可能需要適應一下。（中關村在線提供）

所以，從個人的角度來看

個人用戶其實沒有必要因為Windows 10停止支持而升級到Windows 11，日常仍然可以正常使用，只要注意一下使用習慣，不要瀏覽、下載惡意文件。特別是對於硬件不支持升級的用戶，沒有必要擔憂這件事。

如果你的硬件支持升級，想要嘗新的話，可以升級Windows 11。另外，也有軟件方面的變化，比如硬件的驅動、遊戲或者必要的軟件明確說明，新版本僅Windows 11支持，那麼升級就是必選項了。

最後說一下遊戲玩家，建議升級到Windows 11，因為後續很多3A遊戲，想要體驗新特性的話，大概率只能在Windows 11上體驗。而且玩家的硬件配置普遍偏高一些，對Windows 11的支持也更完善。

Windows 11基本內容（中關村在線提供）

延伸閱讀：Win 10明年將停止更新 一文看清升級到Win 11前要注意這3事項（點擊連結看全文）

+ 15

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】