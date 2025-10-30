Galaxy Z TriFold三摺機韓國登場　G型摺疊10英寸內屏　薄得驚人

三星在韓國展示了全新三摺疊屏Galaxy Z TriFold，這是Android史上第一款三摺疊屏。



據悉，三星Galaxy Z TriFold在一個玻璃罩內展出，不能上手體驗，該機採用G型摺疊方案，跟華為Mate XTs非凡大師的S型摺疊完全不同，其兩塊屏幕向中間摺疊，展開形態厚度是4.2mm，摺疊形態厚度是1.2cm-1.5cm，摺痕幾乎不可見，外屏尺寸是6.5英寸，內屏尺寸是10英寸。

這款新品將在11月正式發布，分析師預計其定價可能在2800美元左右，約港幣20,200元。

三星方面表示：在人工智能時代，三星持續推進創新技術研發，包括下一代設備形態，旨在為用戶帶來更具價值的使用體驗，近期的技術展示源於我們持續的研發投入，我們計劃在今年內將這款設備推向市場。

