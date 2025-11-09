3款小屏旗艦級攝影手機推介　備無損變焦鏡頭竟不是iPhone 17？

想要單手可握的便攜手感，又不願妥協旗艦級影像實力？2025年小尺寸影像旗艦市場已給出完美答案。vivo X300、小米 17、iPhone 17三款機型打破 「小屏=影像妥協」 的固有認知。



憑藉定製傳感器、專業鏡頭調校與創新影像算法，在緊湊機身中塞進強悍影像配置。無論是日常記錄、旅拍創作還是人像特寫，它們都能精準捕捉精彩，接下來就為你詳解這三款口袋裏的 「移動影像利器」。

1. vivo X300：小直屏旗艦巨出片

10月13日晚，vivo X300系列正式發布，其中標準版vivo X300在影像、遊戲、續航、信號方面均獲得升級，接下來我們就來總結下這款新機的四大賣點，帶你三分鐘看懂這款「小直屏旗艦」。

vivo X300正面採用了一塊6.31英吋的小直屏，整機重量僅有0.4磅，機身採用懸浮水滴冷雕玻璃打造，機身四角也做了圓潤大R角設計，單手握持也很舒適。機身背板採用絲絨玻璃工藝，手感温潤不沾指紋，立邊金屬中框也非常有質感。

+ 3

vivo X300準備了四種配色，幸運彩版本機身色彩能隨着光線角度變換，令人一見傾心，自在藍、愜意紫兩個配色偏冷靜，純粹黑偏深邃，讓每一名年輕用戶都能找到適合自己的配色版本。

vivo X300的影像配置相當出色，其後置三攝包含一顆5000萬像素的蔡司超低畸變廣角鏡頭、一顆5000萬像素蔡司APO超級長焦，以及蔡司2億像素超級主攝，支持OIS，搭配行業獨家藍圖HPBlue硬件能力，從圖底層優化調試，幫用戶隨手拍出清晰「巨片」。

vivo X300還前置有一顆5000萬像素的超清AF前攝，92°視角能同時容納更多用戶，好友合拍周邊不畸變；AF對焦也能快速抓到畫面中眼部焦點，再搭配上首發NICE+vivo自研美顏算法，能均衡人臉膚色與高光，保留皮膚的真實質感。

vivo X300搭載MediaTek Dimensity 9500處理器，其採用台積電第三代3nm先進製程，CPU主頻高達4.21GHz，再搭配藍晶晶片技術棧以及MediaTek深度聯調，實現更強悍、更智慧的性能表現。同時，該機還內置有藍圖影像晶片V3+，進一步提升能效與性能，遊戲、影像性能都很頂。

vivo X300內置的第二代半固態藍海電池擁有6040mAh大容量，足以支持一天使用，90W超快閃充隨時「回血」，還有40W無線閃充，隨放隨充很方便。為了延長手機續航時長，該機還內置全場景能效調度2.0，構築全場景的長續航體驗。

實際使用方面，vivo X300預裝OriginOS 6系統，帶來全新光柵鎖屏、3D空間壁紙、小V電話助手2.0、小V圈搜2.0等一系列玩法，體驗全面升級。同時，OriginOS 6還通過重構安卓核心系統，解決傳統調度重要任務資源分配不均衡問題，多應用開啟更流暢，長時間重度使用體驗更優秀。

面向手持蘋果設備的用戶，vivo X300新增iPad無感互聯，並完成了與iPhone、Apple Watch、Mac、AirPods等蘋果全家桶實現生態互聯，傳文件、投屏都很便利。在不同設備之間，vivo X300還支持多設備極速分享功能，搖一搖手機就能實現80MB/S以上的高速傳輸，4K照片也能秒傳。

為了提升全場景聯網體驗，vivo X300通過內置寰宇信號放大系統3.0，能對演唱會、電梯、高鐵、景點等弱網環境的聯網信號進行優化，手機內置的秒搶引擎能自適應調整網絡傳輸策略，始終保持與服務器高效鏈接，幫用戶快速搶票、掛號，流程平均耗時可減少36%。

2. 小米17：徠卡三攝，機身小巧

小米17的影像系統，延續徠卡光學底藴，以「全焦段5000萬像素」和「光影獵人950」主攝為核心，實現了小屏機影像的全面越級。

+ 3

小屏旗艦，強勁性能，徠卡影像 - 適合小屏手機愛好者、遊戲玩家和攝影愛好者。6.3英吋小屏設計，單手操作便捷，卻搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，安兔兔跑分超 397 萬分。

小米17的主攝採用光影獵人950傳感器，擁有1/1.31英吋大底和f/1.67大光圈，配合徠卡調校，在白天光照充足的環境下，成像鋭利、層次豐富。

小米17的徠卡浮動長焦鏡頭無疑是影像系統的一大亮點。它不僅能在遠景拍攝中提供2.6X光學與5X無損變焦，還能在10cm距離實現微距拍攝。

總體來講，小米17影像的白平衡穩定性強，即使在多光源複雜環境下，畫面不會出現嚴重的偏色，整體觀感自然，尤其在拍攝花卉或靜物時效果極具藝術感。

3. iPhone 17：前置足夠亮眼

iPhone 17 標準版升級為 48MP 主攝 + 48MP 超廣的雙 48MP 佈局，主攝保留傳感器位移式 OIS 與 100% Focus Pixels。前置攝像頭升級為 1800 萬像素方形傳感器，可實現 「豎拍橫用」 的自由切換，配合 Center Stage 功能能自動識別多人場景並調整構圖。

+ 3

此外，iPhone 17的前攝也從1200萬像素升級為1800萬像素，它採用方形傳感器，橫着豎着都能拍，可以同時容納下你和朋友們的合影。此外，這顆前攝還新增了輕點旋轉、拍照人物居中、視頻防抖、視頻同步雙拍玩法，玩法更加豐富。

+ 8

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】