iPhone 17 Pro Max大型遊戲測試！多數可穩定30幀 GPU性能超預期
撰文：中關村在線
出版：更新：
近日，科技測評博主MrMacRight使用iPhone 17 Pro Max對十款大型遊戲進行了運行測試，結果顯示這些遊戲均能流暢運行，引發外界對移動設備遊戲性能的新一輪關注。
此次測試涵蓋極速房車賽Legends（Grid Legends）、生化危機2重製版、生化危機4重製版、生化危機村莊、刺客教條：幻象以及死亡擱淺等高畫質作品。測試過程中，iPhone 17 Pro Max在多數情況下可穩定維持30幀運行，部分遊戲甚至具備挑戰60幀的潛力。在啟用MetalFX質量模式時，部分遊戲仍能保持在27至28幀之間，表現可圈可點。
博主表示，進行此類測試的主要目的並非單純驗證遊戲體驗，而是為了觀察該系列設備在每一代產品中性能提升的實際幅度。
從結果來看，新機型在圖形處理能力方面確實實現了明顯進步，尤其是GPU性能的增強尤為突出。儘管受限於手機形態的物理條件，無法與專業遊戲設備相比，但能夠在如此高負載場景下實現接近30幀的運行效果，已屬不易。
他也特別指出，所有測試均在短時間內完成，未進行長時間連續運行。由於智能手機在結構設計上對散熱存在天然侷限，持續高負荷運行可能導致設備溫度上升，進而影響性能輸出，因此並不完全適合長時間沉浸式遊玩此類大型遊戲。
隨着移動晶片技術的不斷突破，智能手機在遊戲領域的潛力正逐步釋放，這一測試結果也再次印證了高端機型在圖形處理方面的跨越式發展。
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】