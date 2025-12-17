Huawei MatePad 11.5 2025／12 X推出｜超輕薄公務學習娛樂一體化

Huawei MatePad 12 X 2025／11.5 2025 推出｜售價＋預購優惠｜在追求流動辦公與高效學習的時代，平板電腦的角色正從單純的娛樂工具，迅速演變為全能的生產力平台。華為香港終端業務於今日（10月30日）盛大發佈兩款全新 HUAWEI MatePad 型號——纖薄全能的 HUAWEI MatePad 12 X 2025 及輕量高效的 HUAWEI MatePad 11.5 2025，為商務用戶與學習人士的流動體驗帶來全面革新。



Yoyo 陳自瑤親臨現場分享HUAWEI MatePad 12 X體驗媲美真正的電腦

發佈會更特別邀請了知名藝人 Yoyo 陳自瑤親臨現場分享。Yoyo 表示自己對這兩款新品均愛不釋手，尤其欣賞其極致纖薄輕巧的機身，便攜性極高。她更興奮地分享，HUAWEI MatePad 12 X 配合專用鍵盤使用時，其體驗媲美真正的電腦，無論是處理工作文件還是回覆電郵都變得無比高效，完美切合她作為現代女性需兼顧多重身份的使用需求。

HUAWEI MatePad 11.5 2025：高效學習與輕創作的最佳拍檔

華為亦同步帶來了 HUAWEI MatePad 11.5 2025，旨在滿足新晉上班族與學習人士的需求。此型號首次將高端的 PaperMatte 柔光屏技術下放至入門級平板（僅限羽砂紫版本），讓更多用戶能享受其舒適護眼的書寫與閱讀體驗，特別適合需要長時間面對屏幕的學生群體。

HUAWEI MatePad 11.5 2025

在功能上，MatePad 11.5 同樣毫不妥協，內置 PC 級 WPS Office 軟件及 HUAWEI Notes 應用，並支援 GoPaint 專業繪畫軟件，全面兼顧生產力與創作力需求。內置的 10,100 mAh 大容量電池配合 40W 快充技術，確保了全天候的續航能力，讓學習與創作過程無須中斷。

MatePad 11.5 售價 $2999（8GB+256GB 連鍵盤＋PaperMatte 柔光屏）



HUAWEI MatePad 12 X 2025：頂級輕薄工藝流動辦公體驗

今次發佈的旗艦型號 HUAWEI MatePad 12 X 2025，無疑是為專業人士與創作者量身打造。新機旨在解決平板電腦「娛樂有餘，作業不足」的痛點，為此，MatePad 12 X 在設計與功能上均實現了重大突破。機身採用全金屬一體成型無縫工藝，厚度僅為驚人的 5.9mm，搭載12吋大屏幕的機身重量亦控制在 555g。機身糾幻彩珠光工藝打造，更讓草木綠及羽砂白兩款配色隨光影靈動變幻，質感溫潤細膩。

HUAWEI MatePad 12 X 2025

其核心升級在於預載了專屬的 PC 級 WPS Office 應用程式。此功能將用戶熟悉的手提電腦介面和佈局完整移植到平板上，無論是選單欄還是工具按鈕均與 PC 端保持一致，用家上手零門檻，能輕鬆處理表格公式、PPT 設計乃至 PDF 批注等複雜任務。配合採用全新 NearLink 技術的 HUAWEI 智能磁吸鍵盤及 M-Pencil Pro 手寫筆，連接更為穩定、延遲更低，正如 Yoyo 陳自瑤所分享，這組合確實帶來了媲美電腦的 PC 級生產力。

同時新機搭載了12吋的 PaperMatte 柔光屏，透過納米級紋理設計，能有效消除99%的干擾光並降低60%的屏幕反射率。這塊屏幕不僅獲得 SGS 低視覺疲勞2.0金標認證及 TÜV Rheinland 低藍光、無閃爍認證，更具備 2.8K 超高解像度、1000 nits 峰值亮度及 30-144 Hz 自適應刷新率，確保在強光下閱讀依然清晰舒適，長時間使用亦不易令眼睛疲勞。為支撐全日使用，MatePad 12 X 內置 10,100 mAh 超大容量電池，並支援 66W HUAWEI SuperCharge，配合高低音分頻的六揚聲器設計，帶來全方位的旗艦影音與續航體驗。

12吋的 PaperMatte 柔光屏 配合全新M-Pencil Pro，繪畫筆觸更細膩真實。

MatePad 12 X售價為$4199

