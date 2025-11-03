華為Huawei nova 14 Pro港版上手試｜抵玩！高質紅楓原色鏡頭拍攝

華為Huawei nova 14系列推出上手試｜專為人像攝影而設計的 HUAWEI nova 14 系列，於影像系統上迎來重大革新。後置鏡頭模組中，首度加入了一顆150萬像素的多光譜通道「紅楓原色影像鏡頭」。能有效捕捉多光譜光數據，實現比傳統 RGB 傳感器高出 120% 的色彩準確度。無論是細膩的妝容色彩，還是黃昏日落下的柔和膚色，都能被精準還原，為人像注入前所未有的真實感與深度。新機香港正式推出，立刻上手試玩！



今次Huawei同時推出nova 14及14 Pro

記者在發布會現場實試拍攝，搭載紅楓原色鏡頭的 nova 14 Pro 在人像拍攝上的表現確實令人驚艷。相片色彩還原極為自然，膚色處理細膩，並非盲目提亮，而是呈現出一種富有層次與質感的「紅楓質感人像」風格，細節保留非常精細。這套系統與 5,000 萬像素 RYYB 超光變主鏡頭（支援 F1.4-F4.0 十段可變物理光圈及 OIS）、1,200 萬像素 RYYB 長焦人像鏡頭（支援 OIS）以及 800 萬像素超廣角微距鏡頭協同運作，無論是廣闊風景還是 2cm 超級微距，都能輕鬆駕馭。

5x 自拍變焦震撼登場 Vlogger 創作新寵

HUAWEI nova 14 Pro 不僅後置鏡頭強悍，其前置自拍系統更是專為影片創作者打造。它搭載了 5,000 萬像素超清人像自動對焦鏡頭，並加入一顆 800 萬像素的 5x 變焦人像特寫鏡頭，支援業界首創的 0.8x 至 5x 自拍變焦範圍。

Huawei nova 14 Pro有3個顏色機身選擇

這套系統的靈活性在實測中得到充分印證，自拍鏡頭可實現高達 5x 變焦，在 2x 放大時，畫質幾乎毫無妥協，細節依然非常精細，成像質素遠超傳統自拍鏡頭的數碼變焦。這對於平時需要利用前置鏡頭拍攝短視頻或 VLOG 的用家而言，無疑是極具吸引力的功能，無論是親密特寫還是廣闊合照，都能提供前所未有的構圖自由度。配合前後鏡頭均支援的風馳閃拍功能，確保能清晰捕捉動態瞬間。

試相

人像試相

人像自拍

人像自拍 2x

室內人像自拍

HUAWEI nova 14：均衡配置，定義年輕美學

同步登場的 HUAWEI nova 14 亦繼承了系列的影像基因，搭載了 5,000 萬像素 RYYB 超感知主鏡頭、1,200 萬像素 RYYB 長焦人像鏡頭及 800 萬像素超廣角微距鏡頭，雖未配備紅楓鏡頭及可變光圈，但其拍攝實力在同級產品中依然出眾。其前置鏡頭亦採用了 5,000 萬像素超清人像鏡頭，配合智能美顏演算法，可精準捕捉面部細節，呈現自然動人的自拍效果。

華為Huawei nova 14

設計上，兩款型號鏡頭均採用全新標誌性的星軌環設計，極具辨識度。nova 14 Pro 採用 6.78 吋 1-120Hz LTPO 四曲面屏幕，而 nova 14 則採用 6.7 吋 120Hz OLED 平面屏幕。為解決用家的電量焦慮，兩款手機均內置 5,500 mAh 大容量電池，並支援 100W HUAWEI SuperCharge Turbo 快充技術，僅需充電五分鐘，便足夠播放 5.3 小時影片，確保全天候續航力。

同場加映：HUAWEI FreeBuds 7i：智能降噪與高清音訊

是次發佈會亦帶來了 HUAWEI FreeBuds 7i 智能降噪耳機，搭載智能動態降噪 4.0 技術，透過 8mm 超大導氣腔與三顆高性能聲學麥克風，降噪響應速度極快，全頻段平均降噪深度達 28dB，能有效隔絕外界干擾。通話方面，耳機創新採用三麥克風結合骨傳導麥克風的四麥系統，配合 AI 通話降噪技術，即使在嘈雜環境中亦能清晰傳遞通話。音質方面，11mm 四磁鐵動圈單元帶來澎湃動力，並支援 L2HC 2.0、LDAC 高清音訊及頭部追蹤空間音頻技術，為用戶帶來「聲臨其境」的沉浸式聽覺享受。

華為Huawei nova 14 Pro售價為$3799（12+512GB）、nova 14售價為$2699；兩款手機購買限時送 HUAWEI 智能體脂磅（價值：$199）。而HUAWEI Freebuds 7i售價為$599。