Nothing Phone (3a) Lite發佈港版即上架　延續簡約設計價格吸引

日前Nothing在海外發表入門向Nothing Phone (3a) Lite手機，同時這款裝置亦已低調在Nothing香港官網上架，以$1,999不到兩千港元價格，提供機背三鏡、6.77 吋 AMOLED螢幕等配置。



據 Nothing 香港官網資訊，港版Nothing Phone (3a) Lite手機具黑白雙色款選擇，統一提供8+256儲存配置，售價為港幣 $1,999。

+ 4

官方規格表亦列出Nothing Phone (3a) Lite的包裝內容物，雖裝置未提供充電器，但除 USB-C數據線外，另具專屬手機殼、及出廠已貼上屏幕保護貼。

Nothing Phone (3a) Lite採用MediaTek天璣7300 Pro晶片、港版除具8+256儲存配置，尚支援達2TB容量MicroSD擴充相當實用。

畫面部份裝置用上6.77 吋FHD+ 120Hz AMOLED螢幕，機背50MP主鏡、8MP廣角跟 2MP微距組成三鏡、內置5,000mAh電池支援33W充電。

Mobile Magazine 短評：入門向 Nothing Phone (3a) Lite保留品牌特色Glyph燈效、預載NOTHING OS亦具Essential Space功能，享高端款操作體驗。

延伸閲讀：vivo X300系列國際版月底發佈 主打強勁拍攝 香港上市時間曝光（點擊連結看全文）

+ 9

延伸閱讀：

vivo X300 系列即日起接受預訂，開價$7998 起再送主題樂園門票及耳機!

PaperMatte 螢幕 HUAWEI MatePad 12X 2025，515g 輕巧 / 6.1mm 薄身 MatePad 11.5 2025 港版齊發佈！

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】