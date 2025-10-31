Samsung Galaxy S25+未充電下起火致機主受傷 官方退款並這樣做
撰文：快科技
出版：更新：
三星正在調查一起發生在韓國的Galaxy S25+手機起火事件，並且事發時該手機並未連接充電線。
手機機主在Samsung官方社區論壇上發布了受損手機的照片，聲稱手機在正常操作下開始過熱，隨後發出了爆裂聲響並冒出濃煙。
+2
當把手機扔到地板上時，立即燃燒起來，機主表示他的手指因此燒傷，所幸不算嚴重。
目前，Samsung已經收回了這台燒燬嚴重的S25+，其屏幕和邊框受到了明顯損壞，Samsung尚未發表官方聲明，但機主已證實獲得了三星的全額退款。
通常手機起火的原因多與使用不合格的充電器或充電線有關，但這台S25+在事發時處於未充電狀態，因此問題很可能在內部，Samsung可能需要調查電池管理系統（BMS）、散熱設計或晶片異常發熱問題。
這也使人立馬聯想到此前的Galaxy Note 7事件，當時的Note 7電池存在缺陷導致大規模的過熱與起火，但在此次事件原因查明前，該事件仍被認為可能只是孤立事件。
延伸閲讀：Galaxy Z TriFold三摺機韓國登場 G型摺疊10英寸內屏 薄得驚人（點擊連結看全文）
+4
最新旗艦手機怎麼選？續航、小屏、影像或生態 4大需求精準推薦三星Galaxy Z Fold7僅215g？7年瘦身減重61g 藏著哪些黑科技？Nothing Phone (3a) Lite發佈港版即上架 延續簡約設計價格吸引OPPO Find X9標準版達旗艦級？哈蘇全焦段8K影像 續航效能有驚喜Android用戶轉iPhone大崩潰？揭秘這4大常用功能為何一直缺席iPhone將取消所有傳統按鍵？機身無孔更耐用防水 將在這時推出
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】