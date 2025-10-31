Samsung Galaxy S25+未充電下起火致機主受傷　官方退款並這樣做

三星正在調查一起發生在韓國的Galaxy S25+手機起火事件，並且事發時該手機並未連接充電線。



手機機主在Samsung官方社區論壇上發布了受損手機的照片，聲稱手機在正常操作下開始過熱，隨後發出了爆裂聲響並冒出濃煙。

當把手機扔到地板上時，立即燃燒起來，機主表示他的手指因此燒傷，所幸不算嚴重。

目前，Samsung已經收回了這台燒燬嚴重的S25+，其屏幕和邊框受到了明顯損壞，Samsung尚未發表官方聲明，但機主已證實獲得了三星的全額退款。

通常手機起火的原因多與使用不合格的充電器或充電線有關，但這台S25+在事發時處於未充電狀態，因此問題很可能在內部，Samsung可能需要調查電池管理系統（BMS）、散熱設計或晶片異常發熱問題。

這也使人立馬聯想到此前的Galaxy Note 7事件，當時的Note 7電池存在缺陷導致大規模的過熱與起火，但在此次事件原因查明前，該事件仍被認為可能只是孤立事件。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】