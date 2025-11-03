AI家政機器人快面世？續航4小時能幫忙做家務　除購買外更可用租

說到AI機器人，我們常常會想到那些科幻作品中所出現過的，例如名導演史蒂芬·史匹柏（Steven Spielberg）的《A.I.人工智慧（A.I. Artificial Intelligence）》、《異形（Alien）》系列、《銀翼殺手（Blade Runner）》、《電子戰場（Nemesis）》系列以及《窒友梅根（M3GAN）》等等。



但隨著科技飛速進步，作品中所描寫的機器人正在慢慢的走入現實。

來自國外的機器人研發公司1X在近期正式曝光他們生產的「NEO」家政型機器人，除了可以幫你做家事，還能給你陪伴，成為人類最好的朋友。

NEO機器人身高約1.68公尺、體重約30公斤，能夠舉起約25公斤的重物，在快速充電的情況下可以持續使用四小時，並且他也會在需要時自動返回充電。而大部分時間，NEO被預設為自主運作，但使用者也能透過VR頭戴裝置直接控制機器人的行動。

NEO機器人的售價是2萬美元，目前已開放預購，並預計將在2026年開始發貨。當然了，2萬美元不是個小數目，所以1X這邊也提供了租賃服務，每月只要支付500美元就能租到一台NEO，但同時在租用期間使用者還得另付200美元的押金。

