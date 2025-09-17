一大早，特斯拉（Tesla）的人形機器人Optimus整了個「大活」。



Salesforce CEO Marc Benioff發佈了一個短視頻，視頻中他與一個周身塗抹為金色的Optimus進行了一些對話，並盛讚其開啟了物理智能體革命，並成為生產力變革者。價格也異常高昂，達到了20萬到50萬美元。他還@了一下馬斯克（Elon Musk）。馬斯克也現身評論區並留言互動。

有眼尖的網友表示，馬斯克本人就潛伏在背景裏面。

不過，這不是「金色擎天柱」的首次現身，去年就有博主爆料特斯拉打造了一個金色Optimus，並且還有手部細節。

短視頻裏人與機器人之間的對話內容是這樣的：

Commander：嘿，Optimus，你在那兒做什麼呢？

Optimus：沒什麼，正待命呢，隨時可以幫忙。

Commander：嘿，Optimus，你知道我在哪裏能買到可樂嗎？

Optimus：抱歉，我沒有即時訊息，但如果你想去廚房看看有沒有可樂，我可以帶你過去。

Commander：哦，好啊，那太棒了。是的，就這麼辦吧。我們走。

Optimus：好的，我們去廚房吧。

Commander：好的，好的，走吧。我覺得我們需要給它多一點空間。它現在對空間有點過於敏感了。這樣我也能走得快很多。



該說不說，Optimus走起路來雖然略顯遲鈍，但還是很穩的：

評論區很多人被Optimus如此高的價格震到了。根據此前的預測以及馬斯克的說法，大規模量產之後，Optimus的售價大概為2萬到3萬美元。

還有人驚歎Optimus的手看起來非常像真人，但是這個手看起來像金屬一體的，似乎只是個擺設。令人啼笑皆非的是，評論區有人表示這是為了防止手部設計被抄襲。

有人做了大膽猜測，「這很可能是Optimus 2.5或V3，它比Optimus 2更輕盈。看起來去掉了一些多餘的部件，並在設計上做了一些簡化。顯然，手部的設計目前還處於保密狀態。」

特斯拉二代Optimus在2023年12月首次亮相，擁有靈活得像真人的雙手以及可在一定幅度內轉向的高自由度脖子。此後在靈活性、智能化、人機交互方面不斷演進，展示過跳舞、唱歌、倒飲料、猜拳、比心、聊天等多樣性動作，還可以識別障礙物、幫人拿物品，在自主導航、物體識別能力上也越來越強。

還有人吐槽Optimus看起來又吵又笨重還延遲。

當然也有熟悉的呼叫Grok環節，不過Grok否認了。

但有人認為這就是Grok語音集成，「使用的Grok聲音過於做作，拖沓且延遲嚴重。走路聲音很大，聽起來就像一桶螺栓在晃動。」

另一邊，Figure也放出了機器人把碗整齊地裝進洗碗機的視頻。視頻裏，機器人在廚房精準地把碗、盤子、杯子一件件放進洗碗機，動作流暢精準。

Figure表示，他們致力於「把機器人帶進千家萬戶」，並且強調，無論是之前的疊衣服、整理包裹，還是現在將碗碟裝入洗碗機，背後都是同一個Helix模型（Figure的VLA模型）。其強大的泛化能力並非源於新算法或特殊改造，而僅僅是新數據訓練的結果。

有人吐槽稱，「杯子和碗放的有些隨意，尤其是碗沒有疊放起來。」

兩家明星機器人同時放出視頻，相比之下，Figure展示了一個此前從未有機器人完成的動作，但沒有演示遵循人類指令或溝通互動的能力；而特斯拉Optimus更像是走廊中一次偶遇拍攝，表現不盡如人意。

也有人表示，Figure展示的是Optimus早就做過的類似的動作。

「一邊是精心準備的demo，一邊是臨時遇到的場景。」兩段演示顯然無法說明一切，但是否意味着特斯拉Optimus遇到了一些麻煩呢？

