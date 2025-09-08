ChatGPT、Google Gemini AI生成圖片解析度通常偏低，又例如一些經典meme迷因圖，有時連640x480也不夠，別說是用來打印，就算做wallpaper解析度也太低。今天要介紹一款超實用而且免費的AI圖片高清放大神器「IMGUpscaler」，它可將低解析度圖片一鍵升級至4K畫質，而且完全免費、無需註冊、無使用限制，最重要的是沒有討厭的水印！



真正免費無限制，還沒有浮水印

無論是AI生成圖、網上迷因MEME圖，又或是在舊手機發現一些十多年前用舊款手機拍下的老照片，稍微放大就會變得模糊不清。IMGUpscaler（網頁連結）採用最新的AI超解析技術，不是單純放大像素那麼簡單，而是會智慧分析圖片內容，自動補足紋理細節和銳利度。更重要是生成圖沒有浮水印，且完全免費使用、無需註冊帳戶，也沒有使用次數限制（1次過最多只能上傳3張圖片，完成運算後可繼續上載新圖） ，支援放大至4K甚至8K（更高像素需要付費使用Pro版服務）。

3步驟搞定圖片放大教學

步驟1：上傳圖片｜前往IMGUpscaler網站，點擊「Upload Image」上傳你想處理的圖片。網站支援一次上傳最多3張圖片，非常方便批量處理。

步驟2：即時預覽效果｜上傳完成後，系統會立即開始處理。你可以左／右拉動圖片中間的隔線，看到「Before/After」的效果對比。預設提供1080p和2K兩種解析度選擇，如果需要更高畫質，還可以選擇4K輸出。

步驟3：下載高清圖片｜滿意效果後，點擊右上角的下載按鈕就可以儲存高清版本。整個過程快速簡單，完全不需要任何技術背景。

實測效果：免費網效果極出色、但有時會變「邪典」圖

筆者實測使用Google Gemini生成的AI公仔圖片，原圖放大後會看到明顯的模糊和顆粒感。經過IMGUpscaler處理後，圖片畫質有顯著提升，人物臉部細節、膚質紋理都變得更加清晰，整體效果確實令人驚艷。

不過我也試到了一些bug，原來這高清化技術，是以人工智能分析，網上有沒有跟圖片中雙眼相似的高清圖源，之後就將其貼入相片中。我試了一張貓貓迷因圖，AI竟然將它當成人，更換了高清的人眼和人鼻，相當邪門。又比如經典的「大汗黑人」迷因圖，AI成功高清化，但不懂加汗，超好笑。

貓貓迷因圖竟然更換了高清的人眼和人鼻，相當邪門。

經典的「大汗黑人」迷因圖，AI成功高清化，但不懂加汗，超好笑。

使用前留意隱私安全

可能有朋友會擔心上傳圖片的安全問題。根據IMGUpscaler官方隱私政策，使用者上傳的圖片完全不會保存，也不會用作其他用途。網站不會收集任何個人資料，包括姓名、IP位址或瀏覽器資訊，整體來說算是相當安全可靠。當然，如果是處理敏感或私人圖片，還是建議大家自行評估風險。

