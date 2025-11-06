DJI Osmo Mobile 8港版登場｜更穩更快大升級 全場景精準跟拍

DJI Osmo Mobile 8 港版登場｜DJI 於正式發表了新一代全場景精準跟拍手機穩定器 Osmo Mobile 8，憑藉其輕巧便攜的設計、更全能的智能追蹤功能，以及對多角度拍攝的支援，再次為手機攝錄的穩定性及創意。



DJI Osmo Mobile 8 正式登場

DJI Osmo Mobile 8多功能追蹤模組整合補光收音

Osmo Mobile 8 繼承了 DJI 雲台的第7代三軸增穩防抖技術，能為手機提供無損防抖效果。新機最大革新，莫過於引入了功能更為強大的「多功能追蹤模組」。這個模組巧妙地將補光燈、收音功能，以及核心的人寵跟拍技術集於一身。實現原生相機的精準跟拍，更可智能檢測並追蹤貓狗等寵物，讓用家在系統相機、第三方直播平台甚至視像會議中，都能輕鬆使用智慧跟隨，捕捉人寵的溫馨時刻。

此外，該模組在應對多人場景時亦遊刃有餘，能持續鎖定選定目標。模組上集成的補光燈支援 8 級亮度及 8 級色溫的單手轉盤調節，能應對不同光線環境；同時，手機可透過 USB-C 線與模組連接，無線接收 DJI Mic 3、Mic 2 等發射器的音訊，大幅提升直播與 Vlog 的聲畫質素。

追蹤模組更精準

360° 環拍與低角度運鏡

為拓展創作的自由度，Osmo Mobile 8 支援 360° 水平無限制旋轉，能流暢拍攝環迴全景影片，結合智慧跟隨功能，可持續鎖定動態主體，實現一氣呵成的運鏡效果。機身整合了延長桿、三腳架及手機夾，其內置的延長桿更經過巧妙設計，能實現雲台平移軸前傾，讓創作者輕鬆完成貼近地面的低角度運鏡。

DJI Osmo Mobile 8 的可拍攝角度更大

針對 iPhone 用戶，Osmo Mobile 8 新增了 Apple DockKit 功能，僅需將手機與雲台手把的 NFC 感應區輕輕一貼，即可快速完成藍牙配對及開啟跟隨模式，體驗流暢。

續航力達10小時，而且可同時為手機充電

智能升級與發售詳情

用家可配合 DJI Mimo 應用程式，Osmo Mobile 8 支援智能跟隨 7.0 技術，即使在球場人影交錯或舞台動作變換的複雜場景下，雲台依然能靈敏響應，穩健追蹤。其第四代磁吸手機夾相容性更廣，可搭載機身更重、鏡頭更大的主流旗艦手機，配合長達 10 小時的續航力，足以應對全天候的拍攝需求。

DJI Osmo Mobile 8 正式發售，售價為$979，套裝已包含 Osmo Mobile 8 主體、磁吸手機夾 4 及多功能追蹤模組等配件。