DJI Neo 2輕巧航拍實測｜原力手勢操控＋機身屏幕免app操作更方便

DJI Neo 2 輕巧航拍實測｜DJI 最新推出的 Neo 2 以親民價格和一系列創新功能登場，旨在繼續降低航拍門檻，讓更多用家能輕鬆捕捉有趣的空中視角。主打輕巧和易用性的產品，Neo 2 雖然機身重量微增至約 151g，但仍然顯著低於香港法規需特別登記的 250 克門檻，提供了極大的便利。此次升級重點涵蓋了畫質提升、動力系統強化帶來的穩定性與速度增益，更引入了創新的「手勢操作」和進階避障功能。記者試玩一星期後，深入評測 DJI Neo 2 的各方面表現，且看新機值不值得大家升級。



今代DJI Neo 2仍然是一款非常高性價比的小型航拍機仔

機身設計與便攜性：輕巧依舊，操作更直觀

DJI Neo 2 延續了輕量化設計上的優勢，約 151g的起飛重量，雖然相較於某些前代或同級產品略有增加，但這微小的增幅並未跨越關鍵的 250g界線。香港用家無需進行繁瑣的註冊或考牌程序即可合法飛行（特定區域限制除外），大大降低了入門的複雜度和成本。對於追求隨拍隨行、希望擺脫束縛的創作者而言，這無疑是一個極具吸引力的特點。輕巧的機身也使其非常適合旅行攜帶，能夠輕鬆放進背包甚至口袋。

馬力提升下，令機身飛行時更為穩定

新增屏幕與實體按鍵

在保持小巧體積的同時，Neo 2 在機身前方巧妙地配置了小型顯示屏幕，並配合實體按鍵操作。用家可以在不連接手機 App 的情況下，執行更多進階的設定與拍攝指令。例如，可以直接在機身上設定「沖天」模式的飛行高度等參數，實現更快速、更獨立的拍攝流程。這個小屏幕能顯示關鍵的飛行狀態和設定信息，減少了對手機的依賴，尤其適合追求快速抓拍或不便取出手機的場景。然而，屏幕尺寸有限，複雜的參數調整或畫面預覽，仍需透過手機 App 完成，但作為基礎操作和狀態顯示，其便利性值得肯定。

在機身前方新增了一個小屏幕

配合機身的按鈕，便可以不需要連接手機或遙控器來操作。

飛行性能提升：更強動力，更快速度

DJI Neo 2 在動力系統上進行了顯著升級。更強勁的馬達不僅提升了航拍機的最高飛行速度（可達每秒 12 米，或約時速 43 公里），更重要的是增強了其懸停穩定性和抗風能力。雖然 151g的重量在強風中仍會面臨挑戰，但相比更輕的機型，其穩定性的提升應能讓用家在稍有陣風的環境下更有信心飛行和拍攝。記者就在最近於海邊拍攝時，就算面臨一陣陣的海風，拍攝仍然穩定。

DJI Neo 2輕巧航拍實測

操控手感與飛行模式

配合 DJI 成熟的飛行控制系統，Neo 2 預計將提供穩定且易於上手的操控體驗。無論是新手還是有經驗的飛手，都能快速適應。除了標準飛行模式外，DJI 的智能飛行模式，如「沖天」、「漸遠」等一鍵短片功能，也會在 Neo 2 上得到支持，可輕鬆創作出具電影感的片段。結合新增的機身屏幕操作，這些模式的使用或許會更加便捷。當中新增的「滑動變焦」及「大師鏡頭」模式更為好玩，前者利用飛後同時向前變焦，簡單製作出非常有趣的鏡頭；而後者則會因應設定的拍攝時間長度，而自動組合不同的鏡頭拍攝。

可以利用手機app作不同的拍攝操作

影像系統升級與拍攝功能 畫質提升

影像質素是航拍機的核心競爭力之一，Neo 2 在這方面亦有所提升，其支援高達 4K/100fps 的影片錄製能力，可捕捉更流暢的慢動作畫面，這對於運動場景或需要後期調整節奏的創作尤其有用。同時，電子影像防震（EIS）的加入，有助於在飛行中減輕畫面抖動，提升影片的穩定性。HDR 功能的支援也可以令Neo 2在高光比環境下應有更好的動態範圍表現。

試拍效果：今代的畫質明顯比上代升級

創新「手勢操作」體驗

本次 Neo 2 最引人注目的新功能莫過於「手勢操作」，用家只需向著航拍機舉起手掌，即可透過不同的手勢控制其上升、下降、拉近、拉遠甚至觸發攝錄。極大地簡化了自拍或近距離拍攝的操作流程，用家可以擺脫遙控器或手機，更自然地與航拍機互動。想像一下在遠足或聚會時，無需他人協助，單靠手勢就能輕鬆完成空中自拍合影，這無疑增加了拍攝的趣味性和便利性。當然，手勢識別的準確度、反應速度在實試時有時會慢半拍，但可用性仍高，值得期待發掘更多的玩法。

最好玩是，可以利用手掌如原力隔空操作

進階避障提升安全性

Neo 2 加入了更多進階避障功能的感測器，提升了其感知周圍環境的能力。這使得航拍機在執行跟隨拍攝（如 ActiveTrack）或在複雜環境中飛行時更加安全，能有效減少碰撞風險。雖然其避障系統可能仍無法與更高端型號的全向避障相比擬，但對於主要在小型航拍機而言，前向、後向或下視避障能力的提升，已能顯著增強飛行的安全性，讓新手用家也能更安心地操作。

操控與連接：遙控、App 與圖傳

DJI Neo 2 支援如 RC-N3 等遙控器，提供傳統的精準操控方式。同時，用家也可透過手機上的 DJI Fly App 進行更全面的功能設定、實時畫面監看、後期剪輯和分享。App 內建的教學指引和豐富的模板，對新手用家十分友好。連接性方面，除了遙控圖傳，亦支援高達 80MB/s 的 Wi-Fi 6 高速傳輸，拍攝素材從航拍機無線傳輸到手機或其他裝置將更加快捷，大大縮短了後期處理的等待時間。

優點與缺點

總括而言，DJI Neo 2 具備多項吸引人的優點。首先是其只有大約151g的重量，免去了註冊煩惱，便攜性極佳。其次是相對親民的價格定位，降低了入門門檻。創新的手勢操作和方便的機身屏幕，提供了新的互動方式和操作便利性。性能上的提升，如更強的動力、更快的速度、支援 4K/100fps 錄影和更佳的避障能力，也使其整體實力不容小覷。

然而，雖然畫質有所提升，但與配備更大感光元件（如 Mini 5 Pro 的 1/1.3"）的高階型號相比，在極端光線條件下存在少許差距。內建儲存空間的大小雖提升至49GB，但如果高強度使用，可能仍未夠用。不過，以二千有找的小型航拍機而言，加入了大量中階機的性能與避障功能，已算是非常值得考慮的選擇。

DJI Neo 2輕巧航拍實測

售價：$1669（淨Neo 2機身）、$2229（Neo 2機身＋2顆額外電池及電池座）、$2789（Neo 2機身＋遙控器＋2顆額外電池及電池座）、$4129（Neo 2機身＋VR眼鏡＋遙控器＋2顆額外電池及電池座）

