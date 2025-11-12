iPhone 17銷量在中國翻倍超16？除定價策略外 關鍵原因竟是這點
撰文：快科技
蘋果iPhone 17系列自9月份上市以來，遠超iPhone 16系列在上市初期階段的銷量。研究公司Counterpoint Research最新數據顯示，iPhone 17基本款在中國的銷量幾乎是去年同期iPhone 16的兩倍。
iPhone 17基礎款之所以備受歡迎，主要是補齊了120Hz高刷，日常體驗有了質的提升。此外，其存儲容量從128GB升級至256GB，起售價仍維持在人民幣5999元，為消費者提供了極高的性價比的選擇。
分析師指出：「蘋果的定價策略，給其他旗艦機型定價相近的高端Android品牌帶來了更大的壓力。」
iPhone 17 Pro的表現也非常亮眼，Counterpoint的數據顯示，其10月份按年增長率比去年的iPhone 16 Pro高出近2/3。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】