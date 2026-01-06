電熱水壺／快煮壺使用安全及慳電貼士｜寒冷天氣警告｜天文台發出寒冷天氣警告，預測香港未來2、3日早上天氣寒冷，7號早上市區最低氣溫約12度，新界會再低2、3度；一早起床時不少人都開始覺得喉嚨有些不自在，需要飲熱水暖暖身。但原來電熱水壺／電熱水瓶使用電量接近雪櫃，如何可以節省電費？此外，可以極快速煲熱水的快煮壺，如果使用不當可引致火災或觸電，即睇使用禁忌。



電熱水壺耗電量接近雪櫃｜五招省電大法

很多人以為電熱水壺耗電量不高，但電熱水壺的用電量其實接近雪櫃的水平，屬於高耗電家電。特別是具備保溫功能的電熱水壺，如果長時間開啟保溫模式，每年單是保溫功能的電費已可高達HK$500百至HK$600多元。因此，正確使用電熱水壺不但能節省電費，更可提升使用安全。

電熱水壺慳電第1招：選購能源效率1級產品｜選購時應留意產品的能源效率標籤，選擇1級能源效率的型號，可大幅減少用電量。還可以選購有「真空隔熱層」的款式，可不插電維持水溫於90度達8小時，減少翻滾次數更慳電。

電熱水壺慳電第2招：善用省電定時功能｜配合使用習慣設定加熱時間，例如上班族可設定回家後才煮沸，減少自動加熱次數，避免不必要的耗電。

電熱水壺慳電第3招：調低保溫溫度｜依使用需求設定保溫溫度。如設定90度比98度省電，若只需泡牛奶或飲溫水，設定60至70度即可。

電熱水壺慳電第4招：定期清潔水垢｜瓶內水垢會影響煮沸時間，保溫時也較耗電。家事達人建議使用檸檬酸清潔，將1湯匙檸檬酸溶解在1公升水中，以液態形式清洗，切勿直接使用顆粒狀檸檬酸。

電熱水煲用電量竟接近雪櫃 5招慳電方法：白色水垢可這樣清潔

電熱水壺慳電第5招：結合真空壺使用｜另一方法是多購一個不必插電的保溫真空壺，當電熱水壺煲好水後，就移過去繼續保溫，那就不必長期插電去維持熱水量。

冬天快煮壺煲熱水飲一不小心可能引致火災/觸電 即睇4大使用禁忌

快煮壺使用四大禁忌

快煮壺是一種可快速將飲用水煲滾的家電，由於使用時使用超高功率，且水溫提升極快，如使用不當，可能會面臨燙傷、觸電或火災等風險，以下是四個快煮壺的使用禁忌：

快煮壺安全使用心得 01｜不可弄濕底座及壺底

快煮壺是利用底座插電煲水，使用前必須確保壺底和底座保持乾燥。清洗時切勿直接用水沖洗壺身外部及底座，以免入水導致短路故障，引致觸電危險。

快煮壺安全使用心得 02｜不可先通電再加水

在接通電源前，務必先將水加入壺內。如果空壺通電，會造成空燒情況，不但損壞電器，更可能引致火災等潛在危險。

電熱水壺慳電｜5個使用心得+選購貼士｜消委會15款評測

快煮壺安全使用心得 03｜避免使用拖板延長線

快煮壺的耗電量高，消耗功率較大。使用時建議直接插入專用迴路插座，避免使用延長線，以免用電超過負載，造成電線過熱等安全隱患。

冷鋒殺到｜暖風機/暖爐/熱水壺/熱水爐慳電7招、教你交電費拎回贈

快煮壺安全使用心得 04｜不用時拔除插頭

不使用時應立即拔除插頭，避免長時間待機耗電。同時，這樣做也能減低電器故障或短路的風險，提升家居安全。

👉夏日家電慳電貼士｜冷氣、熱水爐、雪櫃｜做多步零消費年省千元

最後貼士｜睇消委會報告選購合適產品

最後送上消委會15款電熱水壺測試，原來不同型號的加熱速度和保溫效能差異頗大，選購時除了留意價格，更應考慮產品的安全設計，例如是否具備防煲乾功能、絕緣設計是否完善等。部分型號在保溫過程中需消耗大量電能，從節能和經濟角度來看並不划算。

👇👇消委會15款電熱水煲評測結果👇👇

👉消委會15款電熱水煲評測｜2022年4款新型號推介 4步教你清走異味