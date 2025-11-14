iPhone Air使用實體SIM卡成真！深圳團隊用1方法讓「不可能」發生

深圳超雪團隊通過微博發布消息，他們成功實現了iPhone Air改實體SIM卡，目前iPhone Air已經成功讀到了實體SIM卡。評論區不少網友為他們點贊，直呼「真牛」。



據了解，iPhone Air是中國大陸首款支援eSIM的手機，該機去掉了實體SIM卡槽，僅支援eSIM。

超雪團隊介紹，eSIM實質還是個SIM卡，其先進之處是可以預先集成在移動設備裏，而不是傳統的用戶後插卡模式，我們所做的並不是去研究eSIM的破綻，而是通過軟件把普通SIM卡模擬為eSIM。

準確的說是模擬為已經安裝了碼號的eSIM，這樣手機會認為當前使用的卡就是eSIM，之後再加上入網邏輯優化，實現有鎖機能使用我們普通的SIM卡。

超雪團隊原本的技術方向，是讓有鎖機支援實體卡的同時支援eSIM下載，因為政策法規的限制，這個eSIM僅適用出境旅遊時，可以使用當地的流量卡。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】