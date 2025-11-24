華為Mate 30 RS起火燒到焦黑 屏幕損毀三分之一 居然還能打機
撰文：快科技
近日有網民分享視頻，稱自己的華為Porsche Design Mate 30 RS不慎丟失，多方找尋無果。
而等到第二天被人拿到送回來時，手機已經燒得面目全非。
從網民發布的視頻看，這部手機後背受損尤其嚴重，幾乎被燒成了焦炭，高温也導致屏幕出現損壞，大概三分之一受損嚴重。
然而即便如此，這台手機竟然還能點亮屏幕，正常指紋解鎖、充電甚至能打機，不過由於攝像頭損壞嚴重，雖然可以執行拍照指令，但已經無法正常成像。
當男子把自己的遭遇分享出來後吸引了非常多網民的關注，很多人得感慨這台手機質量的穩定，還有人表示正好Mate 80系列要出來了，可以更換。
據悉，Porsche Design Mate 30 RS是華為與德國保時捷設計公司（Porsche Design）合作推出的高端旗艦手機，於2019年9月19日在德國慕尼黑全球發布，11月10日正式開售，距今已有6年整。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】