華為Mate 30 RS起火燒到焦黑　屏幕損毀三分之一　居然還能打機

近日有網民分享視頻，稱自己的華為Porsche Design Mate 30 RS不慎丟失，多方找尋無果。



而等到第二天被人拿到送回來時，手機已經燒得面目全非。

從網民發布的視頻看，這部手機後背受損尤其嚴重，幾乎被燒成了焦炭，高温也導致屏幕出現損壞，大概三分之一受損嚴重。

然而即便如此，這台手機竟然還能點亮屏幕，正常指紋解鎖、充電甚至能打機，不過由於攝像頭損壞嚴重，雖然可以執行拍照指令，但已經無法正常成像。

當男子把自己的遭遇分享出來後吸引了非常多網民的關注，很多人得感慨這台手機質量的穩定，還有人表示正好Mate 80系列要出來了，可以更換。

據悉，Porsche Design Mate 30 RS是華為與德國保時捷設計公司（Porsche Design）合作推出的高端旗艦手機，於2019年9月19日在德國慕尼黑全球發布，11月10日正式開售，距今已有6年整。

