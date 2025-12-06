小米Xiaomi Pad Mini實測｜小尺寸旗艦效能平板 AI生產力娛樂體驗

小米Xiaomi Pad Mini實測｜小尺寸平板市場近年再次受到關注，小米早前在香港推出旗艦級迷你平板——Xiaomi Pad Mini，配備 8.8 吋螢幕的新品，不僅主打單手握持的便攜性，更搭載了聯發科天璣 9400+ 處理器與小米 Xiaomi HyperAI 人工智能系統。經過兩星期的實機深度體驗，從外觀手感、影音娛樂、遊戲性能到生產力應用，全方位剖析這款平板值不值得入手。



小米Xiaomi Pad Mini 小尺寸平板

精緻金屬機身與人體工學設計

在外觀設計方面，小米Xiaomi Pad Mini 採用了全金屬一體化機身設計，配合微米級陶瓷噴砂工藝，提供了細膩的觸感 。實測中發現其 326g 的重量與 6.46mm 的厚度控制得宜 ，與市面上其他同尺寸的平板相比，手感表現屬於非常不錯的水平。對於習慣長時間閱讀或單手瀏覽網頁的用戶而言，這種輕便設計大幅降低了手腕的負擔。

小米Xiaomi Pad Mini 上手實測

值得一提的是屏幕邊框的處理，視覺上 小米Xiaomi Pad Mini 的邊框未算極窄，但這種設計在實際使用中卻顯得相當實用。將平板拿在手上時，稍寬的邊框恰好提供了拇指安放的空間，有效避免了手指遮擋屏幕內容或發生誤觸的情況，這在單手握持閱讀電子書或觀看影片時尤為重要。機身提供紫色與灰色兩種選擇，整體風格簡約而具商務感 。

小米Xiaomi Pad Mini 以小尺寸平板而言，手感非常出色。

3K 屏幕實測戶外可視性與閱讀體驗

小米 Xiaomi Pad Mini 配備了一塊 8.8 吋的 3K 超清顯示屏，解像度達到 3008 x 1880，像素密度高達 403 PPI 。在實測過程中，屏幕的細膩度令人印象深刻，無論是瀏覽高清圖片還是閱讀細小的文字，邊緣都顯得十分銳利清晰。屏幕支持最高 165Hz 的自適應更新率，在滑動介面或瀏覽長網頁時，流暢度極高，沒有明顯的殘影。

小米Xiaomi Pad Mini 屏幕細膩度令人印象深刻

亮度表現方面，該屏幕擁有 600nits亮度及 700nits峰值亮度。嘗試在陽光猛烈的戶外環境下使用，屏幕內容依然清晰可見，色彩還原度未受太大影響，這對於經常需要在戶外工作的用戶來說是一大優勢。此外，由於其 8.8 吋的適中體積，這款平板非常適合作為隨身攜帶的電子閱讀器。無論是用來閱讀漫畫還是純文字的電子書，其顯示效果都非常亮麗，加上獲得 TÜV Rheinland 低藍光及無閃爍認證 ，長時間觀看也不易感到雙眼疲勞。

影音娛樂Dolby Vision 與 Atmos 的加持

在影音效果方面，小米Xiaomi Pad Mini 支援 Dolby Vision 及 Dolby Atmos 技術，並配備雙立體聲喇叭 。實測播放 Netflix 支援杜比視界的影片時，畫面的光暗對比層次分明，色彩飽滿而不失真。音效方面，雖然受限於機身體積，低音震撼力無法與大型平板相比，但在雙喇叭的加持下，聲音的立體感與包圍感依然非常有水準，人聲清晰，高音通透，配合 Hi-Res Audio 認證，足以應付日常追劇與觀賞電影的需求。

性能怪獸 天璣 9400+與遊戲實測

效能是 小米Xiaomi Pad Mini 的核心賣點之一，它搭載了採用 3nm 製程技術的聯發科天璣 9400+ 處理器 。在基準測試軟件 Antutu 的跑分測試中，該機取得了約 280 萬分的優異成績，這一分數已相當接近目前頂級旗艦手機的水平，顯示其運算效能十分強悍。

性能怪獸級，打機完全沒有壓力

利用Antutu跑分取得近280萬分

為了驗證其在實際高負載場景下的表現，筆者使用對硬件要求極高的遊戲《原神》進行測試。在畫質設定為「最高」、幀率設定為 60fps 的環境下，小米Xiaomi Pad Mini 展現了驚人的穩定性。遊戲過程流暢，幾乎沒有出現掉幀或卡頓的現象，操作反應靈敏。這得益於其獨特的 SoC 中心對稱設計，核心熱源位於機身中央，配合散熱系統，長時間遊戲後雙手握持區域的溫度依然控制在合理範圍。對於喜歡隨時隨地進行遊戲的玩家來說，這款平板無疑是一部優秀的行動遊戲終端。

創新的雙USB-C接口與續航表現

小米Xiaomi Pad Mini 在連接性上有一個極具巧思的設計：機身長邊與短邊各設有一個 USB-C 接口。這一設計在實用性上獲得了極高的評價，長邊的接口支援 USB 3.2 Gen 1 高速傳輸及 DP1.4 螢幕輸出 ，這意味著用戶可以一邊通過短邊接口充電，一邊利用長邊接口將畫面輸出至外接顯示器，或者連接滑鼠、鍵盤等外設。這種設計解決了傳統平板在橫向使用（如打機或看電影）時，充電線頂手或無法同時連接其他設備的問題。

2個USB Type C接口，一邊充電一邊輸出電視都沒有問題。

續航方面，內置的 7500mAh 電池配合 67W HyperCharge 極速快充 ，在混合使用模式下（包括瀏覽網頁、社交媒體、觀看約一小時影片及半小時遊戲），電量足以支撐一整天的使用需求，續航力表現不錯。

作為一款強調「AI 驅動效能」的產品，小米Xiaomi Pad Mini 內置了 Xiaomi HyperAI，提供包括 AI 寫作、AI 語音識別、AI 即時翻譯及 Google Circle to Search 一圈即搜等多項功能 。在處理文書工作時，AI 寫作能有效輔助潤飾文句。配合選購的 Xiaomi 焦點觸控筆 ，平板即變身為電子筆記本。筆觸反應迅速，延遲感極低，無論是快速速記還是進行簡單的繪畫創作，體驗都非常流暢，筆觸壓感細膩，非常夠用。

對應觸控筆寫字、繪圖，筆觸反應頗快。

總結

綜合長時間的實測體驗，小米Xiaomi Pad Mini在 8.8 吋的緊湊機身內，塞入了旗艦級的效能與 3K 屏幕，成功在便攜性與功能性之間取得了平，以$3,799起的售價，考慮到其天璣 9400+ 的強大性能、雙 USB-C 的便利設計以及優秀的影音表現，性價比相當不俗。對於正在尋找一款既能隨身攜帶閱讀、又能流暢運行大型遊戲，甚至處理輕量文書工作的用戶來說，小米Xiaomi Pad Mini 是一個非常值得考慮的選擇。