HONOR 400 Smart 登場｜千元價位享6500mAh大電池與近中階效能

HONOR 400 Smart 登場｜HONOR最新推出千元平價智能手機 HONOR 400 Smart，為千元級別手機市場帶來了強而有力的選項。這款手機主打以相宜的價錢，提供接近中階機型的實力，特別配備了6500mAh的長續航電池、SGS頂級抗摔保護及多項實用的AI功能，旨在刷新入門手機的標準，為用戶提供高性價比的日常智能夥伴。



HONOR 400 Smart 搭載了 Snapdragon 6s Gen 3 處理器，為用戶帶來流暢的操作體驗。與前一代產品相比，其GPU性能大幅提升了40%，提供了更佳的圖像處理效能。據了解，其Antutu跑分成績約為60萬左右，這意味著無論是日常上網瀏覽、觀看影片，或是處理基本的手機遊戲，HONOR 400 Smart 都能提供穩定的表現，減少操作壓力。配合創新的 HONOR RAM Turbo 技術，手機的8GB實體記憶體能擴展至相當於16GB RAM的儲存空間，讓用戶在多任務切換和應用程式間的處理更為輕鬆自如。儲存方面則配備256GB空間，足以應付大量相片及文件儲存需求。

續航力是 HONOR 400 Smart 的一大亮點。手機配備了高達6500mAh的長續航電池，在同級別智能手機中擁有不錯的續航表現。其電池健康壽命長達５年，持久耐用。這種設計不僅延長了續航時間，也提升了充電效率與安全性。此外，透過多點溫度監測技術，手機在-20°C到55°C的溫度範圍內仍能穩定運作，應對各種環境挑戰。手機亦搭配 35W 有線 HONOR SuperCharge 技術，能迅速為手機恢復電量。

作為一款耐用的入門級手機，HONOR 400 Smart 具備全面的抗摔防水性能。手機榮獲SGS頂級抗摔保護認證，能夠抵禦高達1.8米的跌落，邊角採用巨犀玻璃防彈背心設計及緩衝防摔架構，能有效保護手機免受日常衝擊。此外，手機兼備IP65防水認證，無懼水霧噴灑，並搭載濕手觸控功能，即使手指濕滑也能流暢操作。

功能上，HONOR 400 Smart 是同級手機中首款配備專屬 AI 按鈕的智能手機。用家輕按一次可自定義打開應用程式，長按則可啟動AI翻譯或AI創作等功能。手機搭載最新的 MagicOS 9.0 系統，整合了靈動膠囊、AI任意門和一圈即搜等多種智能功能，使其成為工作和生活中的實用夥伴。

HONOR 400 Smart 售價為 HKD1,399，版本為 8GB + 256GB，備有沙漠金、流星銀及絲絨黑三款時尚配色，無疑是千元平價手機市場中的一個注目之選。