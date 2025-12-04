小米POCO F8 Pro上手試玩｜平價享頂級效能 120FPS穩幀實證

小米POCO F8 Pro上手試玩｜早前小米POCO於峇里島發布會上，鎂光燈自然聚焦在規格推至極限的 POCO F8 Ultra 身上。然而，對於絕大多數追求實用與極致性價比的香港用家而言，同場發布的 POCO F8 Pro 或許才是真正的「主角」。這款定價三千餘元的新機，雖然在產品定位上屬於系列的標準旗艦，但其硬件配置與實際性能表現，卻足以讓市面上不少售價高昂的對手汗顏。



小米POCO F8 Pro上手試玩

效能越級挑戰：Snapdragon 8 Elite 跑分突破 300 萬

POCO F8 Pro 最受關注的無疑是其核心處理器。雖然它未有如大哥 F8 Ultra 般搭載冠以「Gen 5」後綴的增強版晶片，但其所採用的 Snapdragon 8 Elite 流動平台，依然是基於台積電 3nm 製程工藝打造的當代頂級核心。記者於現場實測 Antutu 跑分，POCO F8 Pro 輕鬆跑出了 300萬分以上。即便是所謂的「標準版」旗艦晶片，其性能釋放也已經遠超去年的旗艦水平，甚至在純運算能力上與現時市面上的頂級機皇不相伯仲。

為了驗證這組數據在實際應用中的含金量，試玩了對硬件要求極高的開放世界動作遊戲《鳴潮》。在開啟手機內置的「狂暴模式」後，系統對 CPU 與 GPU 的調度變得極為激進。在長達二十分鐘的高負載戰鬥場景中，POCO F8 Pro 展現出了非常不錯的穩定性。得益於全新的狂暴引擎優化，遊戲畫面能長時間穩定維持在 120FPS，期間並未出現明顯的掉幀或因過熱而強制降頻的情況。

散熱與續航 6210mAh 大電池的安心感

強大的性能釋放往往伴隨著高功耗與發熱，POCO 顯然對此早有準備。F8 Pro 搭載了全新的 3D 三層 IceLoop 散熱系統，透過增加螢幕與液冷導熱管之間的距離，並將導熱層更緊貼 SoC 核心，有效地將熱量快速導出。在試玩過程中，發現機身背部的溫度雖然有所上升，但熱量分佈均勻，並未出現燙手的情況，這歸功於其採用的一體式精工玻璃機身與金屬中框的良好導熱設計。

續航方面，F8 Pro 內置了一枚 6210mAh 的超大容量電池。在旗艦機普遍採用 5000mAh 至 5500mAh 的當下，這多出的電量為重度使用者提供了極大的安全感。配合 100W 有線 HyperCharge 快充技術，即便是由零電量開始回血，也僅需極短時間。這種「大電池加百瓦快充」的組合，解決了續航焦慮問題。

影音體驗 Bose 調音加持 雖無低音炮依然悅耳

在影音娛樂體驗上，POCO F8 Pro 同樣保持了高水準。雖然受限於機身體積與產品定位，它未有如 F8 Ultra 般配備獨立的重低音單元，但其內置的對稱式雙揚聲器（Dual 1115F）依然經過了音響大廠 Bose 的專業調音。現場試聽了幾首不同風格的流行曲及觀看了電影預告片，發現 F8 Pro 的聲音表現依然出色。Bose 的調教功力主要體現在聲音的清晰度與空間感上，人聲對白清晰自然，高音通透而不刺耳。即便在缺乏物理低音單元的情況下，透過軟件算法的補償，其低頻表現依然飽滿有力，無論是遊戲中的爆炸聲效還是電影的背景音樂，都能提供足夠的震撼力，這套音響系統的表現絕對是「收貨」有餘。

雖然用上了上代旗艦晶片，但性能仍然頂級水準。

攝影與外觀 實用的 60mm 長焦與精工質感

過往強調性能的手機往往會犧牲攝影能力，但 F8 Pro 今次補齊了這塊短板。新機配備了 5000 萬像素的三攝系統，其中最實用的莫過於那顆 60mm 黃金焦段的長焦鏡頭。相比起單純的主攝裁切，這顆 2.5 倍光學變焦鏡頭在拍攝人像時能提供更自然的景深壓縮感，非常適合日常街拍或人像攝影。

外觀設計上，F8 Pro 採用了「一體式精工玻璃」工藝，背板與鏡頭模組之間沒有明顯的接縫，過渡圓潤順滑。6.59 吋的螢幕尺寸配合 199g 的機身重量，握持手感相當紮實且舒適，並沒有因為大電池而顯得過於厚重。

三千元價位的「真香」選擇

綜合而言，POCO F8 Pro 沒有盲目堆砌所有最頂級的黑科技，而是將成本集中在用家最可感知的核心體驗上：頂級的 Snapdragon 8 Elite 處理器、流暢的 120FPS 遊戲體驗、超大的電池續航以及實用的影像系統。雖然它在跑分與相機變焦能力上稍遜於 Ultra 版本，但考慮到其預計約三千餘港元的售價，POCO F8 Pro 在性能與價格之間取得了一個平衡。對於預算有限，但又希望獲得旗艦級遊戲體驗與流暢度的用家來說，這無疑是目前最「抵玩」的選擇之一。

