小米POCO F8系列發布+售價｜5千餘元Ultra頂配最強旗艦｜規格對比

小米POCO F8系列峇里發布｜小米旗下主打極致性能的品牌 POCO，於印尼峇里島舉行全球發布會，推出備受市場期待的年度旗艦 POCO F8 系列。焦點集中於兩款新機——POCO F8 Ultra 與 POCO F8 Pro。作為 POCO 衝擊高階市場的力作，F8 系列不單在處理器效能上作出大幅升級，更在散熱、螢幕及影像系統上引入多項針對性技術。記者親赴峇里現場，為大家直擊兩款最新「旗艦性價比」的新一代智能手機。



POCO F8 Pro以及F8 Ultra正式在印尼峇里公布推出

Snapdragon 8 Elite 加持：F8 Ultra 性能與散熱的雙重突破

發布會的重頭戲無疑是規格最頂級的 POCO F8 Ultra。新機搭載了高通最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 流動平台（驍龍 8 至尊版），採用先進的 3nm 製程工藝 。官方指F8 Ultra 的 AnTuTu 跑分高達 3,944,934 分，官方更將此成績與市場上其他旗艦機型對比，顯示其在運算效能上的領先優勢 。除了主處理器外，F8 Ultra 更引入了 VisionBoost D8 獨立顯示晶片，形成「雙晶片」架構，能夠在遊戲中實現 1.5K 超級解像度及 120FPS 的高幀率表現，並支援全遊戲 Game HDR 效果 。

POCO F8 Ultra用上Snapdragon 8 Elilte Gen 5最新處理器

為了壓制頂級晶片帶來的熱量，POCO 在散熱系統上下足功夫。F8 Ultra 配備了全新的 LiquidCool 技術，採用 3D 雙層 IceLoop 系統，其散熱面積達 6700mm²，特殊的雙凸通道設計能更有效率地引導熱流，確保手機在高負載遊戲場景下仍能保持幀率穩定 。配合狂暴引擎 5.0（WildBoost Optimization），系統能透過 AI 進行性能調度與觸控優化，官方宣稱能實現「1% low FPS 優化」，大幅減少遊戲卡頓感 。

6.9 吋巨屏與 6500mAh 大電量

在視聽體驗方面，POCO F8 Ultra 採用了一塊 6.9 吋的 POCO HyperRGB AMOLED 螢幕，這是 F 系列有史以來最大的顯示屏 。該螢幕擁有 2K 級別的細緻度，峰值亮度達到 3500 nits，即使在戶外強光下亦能清晰顯示，並支援 3840Hz PWM 調光及全天候護眼功能 。音效方面，POCO 與音響大廠 Bose 合作，採用 2.1 聲道設計，包含一對對稱式揚聲器及一顆獨立的重低音單元，提供更具層次感的聽覺體驗 。

6500mAh大電

由Bose監督設計的 2.1 音響系統

續航力亦是 F8 Ultra 的一大賣點。機身內置了高達 6500mAh 的超大容量電池，支援 100W 有線快充及 50W 無線快充，其單次充電可連續使用超過 15 小時 。儘管電池容量巨大，但在機身設計上，F8 Ultra 提供了丹寧藍與黑色兩種選擇，分別採用納米科技物料及玻璃纖維，並支援 IP68 防塵防水等級，兼顧了耐用性與手感 。

POCO F8 Ultra全規格

影像系統升級：首度引入 5 倍潛望長焦

過往主打性能的手機往往在攝影規格上有所妥協，但 POCO F8 Ultra 新機配備了三攝系統，主鏡頭採用 5000 萬像素的 Light Fusion 950 感光元件，擁有 1/1.31 吋大底及 f/1.6 超大光圈，並支援 OIS 光學防震 。更令人驚喜的是，F8 Ultra 首次搭載了一顆 5000 萬像素的 5 倍潛望式長焦鏡頭，支援高達 120 倍數碼變焦及長焦微距拍攝，大大增強了遠攝能力 。

專業3鏡系統

同場加映：POCO F8 Pro 的均衡旗艦之道

除了 Ultra 版本，同場發布的 POCO F8 Pro 亦不容忽視。F8 Pro 同樣搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，AnTuTu 跑分亦突破 328 萬分，性能表現同樣處於第一梯隊 。F8 Pro 採用略小的 6.59 吋 HyperRGB AMOLED 螢幕，同樣具備 3500 nits 峰值亮度及 120Hz 刷新率 。

POCO F8 Pro

在設計工藝上，F8 Pro 採用了一體化玻璃機身設計，透過 CNC 冷雕工藝打造出獨特的視覺與觸感，並提供鈦銀、藍、黑三色可選 。雖然電池容量稍減至 6210mAh，但依然支援 100W 有線快充（不支援無線充電）。影像方面，F8 Pro 配備 5000 萬像素 Light Fusion 800 主鏡頭及 60mm 黃金焦段的長焦鏡頭，雖然變焦能力不及 Ultra 版本的潛望鏡，但對於人像拍攝而言更為實用 。

POCO F8 系列明顯試圖在保持高性價比的傳統優勢下，進一步提升產品的全面性。F8 Ultra 以頂級的 Snapdragon 8 Elite 處理器、強大的潛望長焦鏡頭及無線充電功能，直接挑戰傳統高階旗艦的地位；而 F8 Pro 則以更緊湊的機身與優秀的質感，鎖定追求手感與性能平衡的用戶群。

POCO F8 Pro 早鳥優惠最平由679美金起（約港幣$5370起）

POCO F8 Pro 早鳥優惠最平由529美金起（約港幣$4180起）

小米POCO F8 Pro 與 小米POCO F8 Ultra

POCO F8 Ultra vs F8 Pro規格對比

港版小米POCO F8系列將於11月27日正式公布售價。