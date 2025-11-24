Google又有黑科技　Android能直連iPhone傳文件　率先支援1機型

據媒體報道，Google Pixel 10系列能通過快速分享（Quick Share）向iPhone傳輸文件。



Google開始推送這一功能，這項更新改善了Android與蘋果設備的交互體驗，也為Pixel用戶提供了更順暢的照片、視頻和文檔傳輸方式，無需依賴雲盤或即時通訊應用。

Google表示，用戶一直反饋跨設備傳輸流程繁瑣，影響日常使用體驗，這項新功能正是針對用戶使用痛點進行的改進，讓不同設備能夠順暢協作。

該功能適用於Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL和Pixel 10 Fold機型，這些設備現在可通過系統內置的快速分享檢測到蘋果設備。當附近有iPhone、iPad或Mac時，Android用戶只需選擇「快速分享」，並從設備列表中選中目標蘋果設備即可，此時蘋果用戶需將AirDrop設置為「對所有人開放10分鐘」。

傳輸初期由藍牙負責設備發現，後續則切換至Wi-Fi進行實際文件傳輸，整個過程中文件僅在本地設備間流轉，不會經過外部服務器。傳輸體驗與隔空投送類似，小型照片可快速傳輸完成；大型視頻的傳輸速度則取決於本地Wi-Fi環境，且全程無需登錄賬號、無需連接數據線或安裝額外應用。

目前該更新僅面向Pixel 10系列，Google尚未公布其他Android設備的支持時間表，但表示計劃逐步擴大適用範圍，蘋果設備無需進行硬件更新即可支持該功能。

綜上所述，當Android和蘋果設備能夠順暢協作時，日常文件分享會變得更加便捷：Pixel 10用戶可輕鬆向iPhone用戶傳輸旅行照片，家長能更省心地將學校文件發送到孩子的iPhone上，使用Pixel 10 Pro的職場人士只需一鍵就能將設計文件傳輸至MacBook，這些細微的改進能節省不少時間。

此外，該傳輸方式無需上傳文件至雲端，既能幫助用戶節省移動數據流量，又能降低數據泄露風險，隱私安全性更有保障，Google也強調了快速分享中內置的多重安全防護，確保跨平台傳輸的安全性。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】