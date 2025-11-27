HONOR Magic 8 Pro港版實測＋售價｜2億長焦夜拍升級＋超長續航

HONOR Magic 8 Pro港版兩週實測｜2025下半年的旗艦手機大戰揭開序幕，各大品牌紛紛亮出底牌，由之前的vivo X300以及OPPO Find X9旗艦手機後，就輪到 HONOR 最新年度旗艦——Magic8 Pro，記者早前將香港國際版正式入手，進行了為期兩週實測。這款搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器、2億像素長焦鏡頭及驚人7200mAh電池的新機，究竟在實際使用中表現如何？



HONOR Magic 8 Pro港版實測

獨立 AI 按鍵成操作亮點

初次上手 HONOR Magic8 Pro，最直觀的感受是其設計語言的傳承與微調。新機配備了 6.71 吋的 OLED 四等深微曲屏，這種設計既保留了曲面屏的圓潤手感，又在視覺上接近直屏的觀感，有效減少了誤觸的機會。儘管機身內置了超大容量電池，但整機重量控制在約 219g，厚度約 8.3mm，握持感與上一代 Magic 系列旗艦相若，並未因為電池增大而變得笨重。機身背部採用了「榮耀巨犀玻璃」，配合 IP68、IP69 及 IP69K 的頂級防塵防水規格，即便是面對日常的跌落或高溫高壓水柱沖洗，亦不需過分擔心手機受損，耐用性給予了使用者極大的安全感。

HONOR Magic 8 Pro新增了AI快捷鍵

在操作體驗上，Magic8 Pro 最大的一個改變在於機身側面新增了一顆獨立的 AI 快捷鍵。在實測中，這顆按鍵極大提升了交互效率。用家可以自定義單擊或長按操作，隨時呼出內置的 YOYO 智能體。無論是需要即時翻譯、識圖購物，還是進行語音指令操作，都能一鍵直達，無需再繁瑣地喚醒屏幕或尋找應用程式，這項改動確實讓 AI 功能從「噱頭」變成了日常「實用」的工具。

機身雖然看起來跟上代差不多，但手感非常不錯。

Snapdragon 8 Elite Gen 5 性能實測

硬件規格方面，HONOR Magic8 Pro 配置了最新的高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 行動平台，採用先進製程工藝的處理器，在 CPU 與 GPU 性能上均有顯著提升。為了驗證其理論性能，先使用《Antutu》進行跑分測試。在室溫環境下，Magic8 Pro 輕鬆跑出了超過 370 萬分的驚人成績，這一分數處於目前 Android 陣營的第一梯隊。

跑分取得頂級分數

當然，跑分僅供參考，實際遊戲體驗才是性能的試金石。記者選用了對硬件要求極高的《原神》進行測試。在開啟「性能模式」並將畫質設定為最高、幀率設定為 60fps 的情況下，進行了長達 30 分鐘的跑圖與戰鬥測試。結果顯示，Magic8 Pro 的表現相當穩定，全程幾乎沒有出現明顯的掉幀或卡頓現象，平均幀率穩定維持在 60fps 左右。得益於機身內部的散熱系統優化，長時間遊玩後機身背部僅有溫熱感，並未出現燙手情況，這對於重度手遊玩家來說無疑是一大福音。

打機高畫質下60fps全速無壓力

2 億像素長焦夜拍實力躍升

影像系統一直是 HONOR Magic 系列的主打賣點，此次 Magic8 Pro 後置搭載了三鏡頭組合，包括 5000 萬像素超夜神主攝、5000 萬像素超廣角鏡頭，以及備受矚目的 2 億像素潛望式長焦鏡頭。這顆長焦鏡頭擁有 1/1.4 吋超大底及 f/2.6 光圈，支持 3.7 倍光學變焦及最高 100 倍數碼變焦。

2億長焦質素非常不錯

仍然保持大量實用拍攝功能

在日間拍攝中，2 億像素帶來的解析力優勢非常明顯，即使將照片放大數倍，遠處建築物的線條與文字依然清晰可見。然而，真正的驚喜在於夜景拍攝。筆者在維多利亞港及旺角街頭進行了多次夜拍測試，發現 Magic8 Pro 的長焦夜景表現相比上代有了長足進步。在低光環境下，長焦鏡頭依然能夠保持優秀的純淨度，噪點控制得宜，高光壓制出色，能夠精準還原霓虹燈牌的色彩而不易過曝。

HONOR Magic8 Pro試相👇

此外，AI 影像功能的加入也讓攝影變得更加簡單有趣。對於不擅長後期修圖的用戶，Magic8 Pro 提供了豐富的 AI 執相功能。例如在拍攝路人較多的景點時，AI 消除功能可以智能識別並移除背景雜物；在多人合照時，AI 亦能修正閉眼或表情不佳的情況。這些功能在實測中識別準確率頗高，極大提升了「出片率」。

螢幕素質與續航體驗

屏幕方面，Magic8 Pro 的 6.71 吋屏幕支援 1-120Hz LTPO 自適應刷新率，HDR 峰值亮度更高達 6000 nits。在戶外強光下觀看地圖或影片，屏幕內容依然清晰可見。同時，榮耀標誌性的 4320Hz 超高頻 PWM 調光技術繼續得以保留，配合類自然光護眼功能，筆者在夜間長時間閱讀或觀看影片時，眼睛的疲勞感確實較使用低頻調光的手機輕微。

最後，必須重點提及的是 Magic8 Pro 的續航表現。在手機厚度與重量維持主流水平的前提下，HONOR 竟然塞入了一塊高達 7200mAh 的第二代青海湖電池。在兩週的實測中，模擬了高強度的使用場景：早上 8 點出門，全程開啟 5G 網絡與高刷新率，期間進行社交媒體瀏覽、拍攝照片、觀看 1 小時串流影片以及遊玩 30 分鐘《原神》。直到晚上 10 點回家，手機電量依然剩餘約 30%。對於絕大多數用戶而言，Magic8 Pro 真正實現了「一天一充」甚至「兩天一充」的無憂體驗，徹底解決了續航焦慮。配合 100W 有線超級快充，回血速度亦相當迅速。

總結

經過兩週的深度使用，HONOR Magic8 Pro 留下了深刻的印象。它不僅在性能上憑藉 Snapdragon 8 Elite Gen 5 站穩了旗艦陣腳，更在長焦攝影與電池續航這兩個用家最為關心的痛點上做出了顯著突破。2 億像素長焦鏡頭讓遠攝與夜拍變得實用且高質，而 7200mAh 的超大電池則帶來了前所未有的安心感。加上 IP69 級別的防護能力與便捷的 AI 操作體驗，HONOR Magic8 Pro 無疑是目前市面上最均衡、最值得推薦的 Android 旗艦手機之一。