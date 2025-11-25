Knorr跨界推電競主機！竟能邊打機邊煮麵？黑科技原理曝光

食品品牌Knorr（家樂）與PC遊戲本是互不相干的領域，但近日該品牌宣佈推出一款名為「Knorr SnackSync PC」的電腦產品。



這不僅是一台功能齊全的Gaming PC，還具備一項令人瞠目結舌的功能，在玩家遊戲的同時煮熟食物！

這款被稱為「Knorr Gaming Rig」的遊戲PC是Knorr與博主James Bruton合作的成果，其核心在於利用集成的加熱系統和「即時遊戲內信號」，精確檢測玩家的遊戲間隙，從而自動烹飪Knorr旗下的Pasta Pot（五分鐘方便餐）。

Knorr全球品牌負責人Niek de Rooij表示：「就像技巧可以幫助你贏得遊戲一樣，它們也可以幫助你做飯。Knorr Gaming Rig以一種出人意料的方式證明了這一點。」

James Bruton解釋了他的設計理念：「我知道沒有玩家願意犧牲遊戲時間去準備飯菜，所以我製作了一台PC，它能將用餐時間與遊戲時間完美同步。」

通過使用AI驅動的系統和即時遊戲數據，主機能在玩家休息時，將Knorr Pasta Pot準備好，真正實現了「把休息時間變成晚餐時間」。

Knorr認為，這款創新產品解決了遊戲界普遍的矛盾——時間，它向玩家傳達一個訊息：美味的餐點不必等到遊戲結束，只需五分鐘，一頓熱騰騰、令人滿意的餐點就能準備好。

