玩遊戲卡頓元兇找到了！CPU快取記憶體是關鍵　處理器要這樣選

我們都知道DRAM的作用是彌補硬盤過慢的速度，但其實在CPU面前，DRAM的速度太慢，而CPU快取（快取記憶體Cache）就擔當了加速的工作。那麼CPU快取是如何影響遊戲體驗的，大幅提升快取的X3D系列處理器真的有那麼厲害嗎？



在電腦的硬體家族中，CPU起到核心大腦的作用，而快取（Cache）則是依附於CPU的高速數據倉庫。簡單來說，快取是一塊速度極快的存儲晶片，其核心作用是臨時存儲CPU近期可能頻繁訪問的數據和指令，避免CPU每次都要從速度較慢的DRAM中讀取訊息，從而大幅提升處理效率。

現代CPU的快取採用分級設計，從核心內部到核心之間，分為L1（一級快取）、L2（二級快取）、L3（三級快取），各級快取的速度、容量和作用各不相同，形成了金字塔式的存儲體系。

L1快取是距離CPU核心最近的快取，通常集成在CPU核心內部，每個核心獨佔一份。其特點是速度最快，但容量最小（64KB），其中指令快取存儲CPU即將執行的指令，數據快取存儲即將處理的數據。

L2快取同樣為每個CPU核心獨佔，通常位於核心內部或核心附近，容量比L1快取大（256KB-2MB），速度略慢於L1快取，作用是作為L1快取的補充，同時，L2快取與L1快取之間有專用通道，數據傳輸速度遠高於DRAM，確保了其響應效率。

L3快取是三級快取中容量最大的（4MB-128MB），但速度也相對較慢。L3快取為所有CPU核心共享，位於CPU晶片內部的共享區域，其核心作用是協調多核心之間的數據共享，避免數據冗餘和DRAM帶寬浪費。

CPU的快取控制器會智能預判並快取相關數據。當CPU發出數據請求時，會按「快取→DRAM→硬盤」的順序查找：先檢查L1快取，命中則直接返回；未命中則檢查L2快取，以此類推。若所有快取都未命中，才會從DRAM讀取數據，同時將該數據及相鄰數據寫入快取，為下次訪問做好準備。

快取系統之所以高效，不僅僅是因為它快，更因為它擁有一個精妙的算法，也就是數據預取。通過分析CPU處理訊息的模式，系統可以預判後續需要的數據，並將其加載到快取中，使得快取的命中率變得極高。

AMD近幾年推出的X3D系列處理器就是快取加強的版本，通過將容量巨大的SRAM快取晶片直接堆疊在原有的CPU計算晶片之上，使得L3快取總量暴增，能夠應對更多更複雜的場景，當然其價格也直接飆升至2000元以上。

對於用戶來說，是否加錢選擇更大快取的CPU就要看自己的使用場景了，如果是使用視頻渲染，大型建模，編程編譯等需要大規模數據集的場景，大容量L3快取能減少DRAM訪問次數，大幅提升效率。而大型遊戲需要頻繁加載材質，貼圖，紋理等數據，大容量的快取可以直接提升遊戲的流暢度和畫面表現。

對於其他用戶來說，普通CPU的快取就已經可以滿足需求，快取容量的差異對性能的影響微乎其微，更重要的反而是CPU的核心頻率。

