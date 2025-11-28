iOS 27竟沒有新功能？專注解決更新變慢噩夢　搜尋引擎更有黑科技

蘋果在今年推出的iOS 26帶來全新Liquid Glass設計語言，堪稱歷代改版幅度最大的一次。不過根據彭博社最新消息，下一代iOS 27將走完全不同的路線，蘋果打算放慢腳步，不再以添加新功能作為賣點，而是效仿當年Mac OS X的Snow Leopard版本，專注於系統底層的優化與穩定性提升。



這項策略轉變讓不少果粉相當期待，認為終於能擺脫每次更新都要擔心系統不穩的困擾。

蘋果iOS 27不拚新功能改攻品質！發話將徹底消除長期存在的Bug！

+ 3

據報導指出，蘋果目前已經著手開發iOS 27，新版本將不強調功能或介面變化，而是全力提升「品質」與「基礎效能」。開發團隊計畫大幅精簡並改善內部程式碼，徹底消除長期存在的Bug災情，同時嘗試提升系統運轉效能。

這種做法讓人聯想到2009年發布的Mac OS X Snow Leopard，當時該版本並未提供大量新功能，卻全面導入64位元技術、OpenCL與Grand Central Dispatch支援，並且將安裝檔案變得更小，替後續版本奠定了良好基礎。

因此雖然iOS 27表面上不會有太多變動，卻能為使用者帶來長期更順暢的體驗，這對於常抱怨系統更新後反而變慢的用戶來說，絕對是個好消息。

不過彭博社也透露，蘋果可能會將AI功能作為例外。據傳iOS 27將推出AI健康代理功能，結合傳聞中的Apple Health+訂閱服務一起登場，可提供個人化的健康建議與指南。

此外還有一款以生成式AI打造的搜尋引擎，這些功能預計採用Google提供的客製化Gemini模型來打造。顯然蘋果在追求系統穩定的同時，仍不忘在AI領域持續發力，試圖在品質與創新之間取得平衡。

iOS 27這次回歸基本面的策略，或許正是蘋果在經歷多次更新災情後的反思。對於長期飽受系統不穩困擾的用戶而言，這次行動無疑是個令人振奮的消息。

延伸閲讀：iPhone 20周年紀念版看點流出 無邊框更是曲面？還有2大創新改動（點擊連結看全文）

+ 21

延伸閱讀：

傳蘋果 iOS 26.2 AirDrop 推全新配對模式！輸 Pin 碼 30 天不斷線！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】