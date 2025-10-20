iOS 26.4新Siri將登場？蘋果工程師爆神秘擔憂　延期噩夢恐再現

蘋果即將上線的iOS 26.4系統將首發全新Siri，該版本Siri集成全新的Apple Intelligence。知名蘋果爆料人Mark Gurman表示，部分蘋果軟件工程師對這款經過全面改造的Siri感到擔憂，不過Mark Gurman並未具體說明該語音助手存在哪些不足。



據悉，iOS 26.4會在明年3月-4月期間發佈，蘋果仍有大約五到六個月的時間，來完善Siri目前遺留的各類問題。

資料顯示，蘋果曾在2024年全球開發者大會WWDC2024上首次展示全新Siri助手，並表示它將具備三大核心功能：屏幕感知、個人情境和應用控制。比如iPhone用戶可以向Siri詢問母親的航班訊息及午餐預訂情況，而Siri能基於郵件和訊息應用中的數據給出答覆。

新版Siri最初計劃隨去年的iOS 18.4系統一同推出，但蘋果後來推遲了發佈計劃。但如果當前問題持續存在，即便到了iOS 26.4系統的發佈節點，這款新Siri能否順利上線也仍未可知。

