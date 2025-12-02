3C認證尿袋監管全面收緊｜中國3C認證2026年升級｜流動電源（俗稱尿袋）已是港人生活必需品，但多次無故自燃爆炸、甚至在航機忽然起火，其安全性一直備受關注。

最新消息指，中國內地將於2026年6月針對流動充電器實施更嚴格的強制性國家標準，屆時現有的3C認證將作出更新；針對近年大功率快充尿袋普及化後所帶來的風險，進行監管「加辣」。面對即將到來的3C安全標準大換血，消費者最關心的是：目前市面上的3C認證尿袋還安全嗎？值得買嗎？



舊款3C認證尿袋安全成疑？中國工信部2026年收緊行動電源生產監管

為何2026年要收緊監管？新3C標準對流動充電器有何要求？

現有的3C認證主要側重於電氣絕緣和基本的防爆測試。然而，隨著「100W快充」技術普及，電池在高功率輸出下的發熱與老化問題日益嚴重。預計2026年實施的兩大新標準，將會填補這些漏洞；未來合規的產品在長期使用後的穩定性將大幅提升，能有效減少因電池老化而引發的自燃意外。

新標準1｜新規範將更著重於「電池全生命週期」的安全監測，要求產品必須通過更嚴苛的熱失控測試

新標準2｜新一代3C認證電池，或需要加入電池健康度顯示功能。

市面現有3C認證產品安全嗎？舊標準流動充電器還值得買嗎？

消費者無需過度恐慌，目前持有有效3C認證的產品，在出廠時已通過基礎安全測試，並非危險品。然而，「合規」不等於「零風險」。現有產品雖符合當下法規，但在面對長時間高負荷使用時，其防護能力確實不如未來的新標準產品。若你有即時需要，現有的3C認證產品依然值得購買。但因鋰電池本身會隨時間衰減，庫存過久的舊標準產品風險相對較高，在購買時亦可先上網查看各品牌的新舊型號式錄、留意產品的出廠年份，避免購買推出了太久的舊款產品。

如何挑選真正安全的流動充電器？單看3C標籤足夠避開風險嗎？

既然法規即將升級，消費者在過渡期選購時應採取更高標準。單憑一個3C標誌已不足以作為唯一的安全指標，建議從以下三點入手：

物料防火等級： 優先選擇外殼標明採用「V0級阻燃物料」的產品，萬一內部起火，此外殼能有效阻止火勢蔓延。

溫控晶片： 購買支援主動溫控技術的品牌，確保在快充過熱時能自動降低功率或斷電。

拒絕雜牌： 選擇生產資訊透明的一線大廠，避免購買使用回收電芯的廉價產品。比如早前Belkin 就為問題款式電池提供了全額退款及回收，且快速跟進香港本地之查詢，相當之有企業責任。