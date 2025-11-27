電動車輔助駕駛誰是真王 1國產品牌全系列通過 Tesla竟輸給了它
撰文：快科技
近日，內地媒體太平洋汽車對13款車型進行封閉高速輔助駕駛功能大橫評測試。
測試分為高速遇施工、前車切出、高速暴力加塞、夜間高速遇側翻車、夜間遇施工逆向借道等場景。
參與測試的車型分別為華為系的問界M8、智界R7、阿維塔06、嵐圖知音、理想i8、Tesla Model 3煥新版、蔚來ES8、小米YU7、極氪9X Ultra、樂道L90、零跑C10、別克至境L7、魏牌藍山Ultra等車型。
實測結果整體來看，華為乾崑ADS系統再度封神，智界R7、問界M8、阿維塔06、嵐圖知音乾崑等華為系車型，所有測試項目全部過關，成功躲避和避免碰撞。
別克至境L7採用的為Momenta端到端輔助駕駛方案和華為ADS一樣優秀，雖然一些測試場景下會出現搖擺動作，但仍成功通過所有測試項目。
其中，在高速遇施工場景下，右側車道還有干擾車，華為系車型全部都是提早識別減速，最後待干擾車通過後再變道繼續行駛，給出滿分答卷。
別克至境L7在實測中也提前發現了佔道施工情況，隨後系統開始減速，期間還有嘗試往右變道的動作，但受後方干擾車影響，又退回原車道，等干擾車駛離後才變道，成功避免碰撞。
而剩下的車型全部與佔道的道路錐桶發生碰撞，未通過該測試項目。
在前車切出（「消失的前車」）、高速暴力加塞兩測試場景中，大部分車型都成功做到了避免碰撞（包括變道駛離和緊急制動剎停應對策略），只有Tesla Model 3和零跑C10出現碰撞。
至於夜間高速遇側翻車和夜間遇施工逆向借道場景，只有樂道L90、零跑C10和魏牌藍山Ultra車型全沒有通過。
