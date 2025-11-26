Google Gemini 3有多強？生成遊戲只是小菜一碟　重點是這兩個

AI 圈現在有多強？強到讓馬斯克（Elon Musk）都「真香」了。一向對同行犀利的他，這次面對Google早前放出來的Gemini 3都來了句「不錯」（Nice work）。



如果你這幾天刷社交媒體，一定感受到了那種「被Gemini佔領」的氣勢。各種測評、試玩視頻、動手復刻UI的帖子像潮水一樣湧出來，簡直到了不看都覺得自己落伍一年的程度。

+ 4

很多人都說Gemini 3是「強得不像陽間的東西」，乍一聽像段子，但當你真正玩過，你會發現這形容其實挺節制的，因為這玩意兒真的太離譜了。

以前大模型發布，不是「PPT 上遙遙領先」，就是給你搞個概念片忽悠一下。Google這次明顯不打算繞彎子，直接走「屠榜流」。各大榜單上，原本你追我趕、互相咬分的畫面突然消失，剩下一幅「Gemini 3 獨自把榜單塗成自己顏色」的詭異景象。

尤其是LMArena上那個1501 Elo的成績:別人是模型競技，它是個人solo賽。但說實話，光成績強沒什麼意思，跑分嘛，大家都懂：理論上贏麻了，體驗上可能萎掉了。可偏偏這次，連「體驗」這塊，Gemini都把老傳統幹碎了。

這次體驗到底有多誇張？簡單說，過去我們說「AI能寫代碼」，那意思大多是「幫我補兩行」「修個bug」。但Gemini 3的風格更像：「你說需求，我來整個產品。」從「寫代碼」直接跳進了「生成應用」的時代。

你隨便截個頁面讓它復刻，它半分鐘給你整出來一個能滑、能點、能交互的完整網頁版本，就連視頻標題都給你搬得明明白白。

你隨便截個頁面讓它復刻，它半分鐘解決（科技狐）

讓它做個小遊戲，它直接生成了即時計算瞄準精度、空槍有音效、能在線運行的小型練槍系統，Gemini 3甚至還能自己創作遊戲背景音樂！

然後你突然意識到：好像有點不對勁，以前大家發愁「能不能寫出漂亮界面」，現在的問題變成了「你想讓它寫到什麼程度」。

最爽的是，終於不用再到處求「提示詞」了！現在看到任何好玩的，直接截圖扔過去命令「抄作業」，它秒出同款。

就像 X 上很火的那個拍立得項目：調用攝像頭、出圖、加文字和日期，整個流程，全是Gemini 3.0 Pro一手生成。更誇張的還在後面。當整活黨網友們組隊上號後，Gemini 3直接被逼成了萬能程序員。

即影即有相機？調用攝像頭、出圖、加文字和日期，整個流程，全是Gemini 3.0 Pro一手生成。（科技狐）

有人幾分鐘做了個《我的世界》（Minecraft）網頁版，像模像樣；有人讓它寫3D樂高編輯器，它也能一次性把界面、邏輯、交互全整明白。

有人要求做一個「桌遊生成器」，它就根據一張圖片現場給你搓了一套可玩的系統。甚至還有網友讓它寫MacOS網頁版，以為是復刻個樣子，結果還能開機動畫、能運行終端、能開瀏覽器的那種。

連老狐自己都忍不住試了下，給它丟一句：「來個俄羅斯方塊。」幾十秒後，一個能在瀏覽器直接跑的小網頁就蹦出來了。

想起小時候在4399上折騰的那些遊戲，突然意識到：如果當年我們有Gemini 3，那網站可能早就爆到服務器起火。不過遊戲只是玩具級展示，它真正的殺招，是多模態和前端理解能力那塊。

Gemini 3幾分鐘內就可以創造新遊戲（X截圖）

當你看到它能把複雜UI全部抽象理解、還能生成完全可交互SVG動態界面、還能幫你做一個「能運行的產品demo」時，你就知道為什麼大家都說它「強得不正常」。

比如你讓它畫個小燈泡，還要帶開關功能，它30多秒畫好，開關點一下，燈泡亮暗自然過渡。最恐怖的是，這種「畫」其實不是畫，是用代碼生成的SVG，也就是說這些圖全都能交互，全都能改，全都能用於真實產品界面中。

讓Gemini 3畫個小燈泡，還要帶開關功能，它30多秒畫好（科技狐）

Google官方更是直接放話：以後Gemini App會引入「生成式 UI」，也就是你問它一個事，它不是回你一堆文本，而是回你一個現場可互動的界面。

你查旅遊攻略，它給你生成一個「動態旅遊雜誌」；你問一個表格，它給你一個可編輯的dashboard；你要安排行程，它給你直接佈置成頁面讓你點選操作。

大夥這才意識到：原來交互式AI不是概念，而是真的做出來了。

看到這，想必不少設計師和程序員已經開始瑟瑟發抖了。畢竟以前是「幫你寫代碼」，現在是「替你寫代碼」，以後甚至可能發展成「替你寫App」。

你只需要動嘴，它就把UI、邏輯、功能全幫你搞好，你要改風格，它不到一分鐘給你換一套頂級設計工作室風的版本。那種秒級產出能力，根本不是「工具升級」，那是生產力的維度變了。

看完，老狐不由得感慨：Google這次絕對是憋着大招來的，整個生態像是升級了一個時代。

Gemini 1做多模態，Gemini 2做推理，讓Agent會思考、會操作，而Gemini 3是直接讓模型「能生成你需要的一切形式」。

以前我們說AI是「智能搜索框」，現在它更像「萬能生產引擎」。

難怪大家這幾天在辦公室跟中了邪一樣。誰都不幹活了，全在跟Gemini對線，結果是一邊玩一邊笑，一邊驚呼「一切都變得太快了」。

我們都見慣了廠商說自己領先，可真正看到用戶親手測、親手玩、親手復刻UI，一次次被震驚到，這種感覺是以前模型升級帶不來的。馬斯克和奧特曼（Sam Altman）都忍不住點贊不是偶然，那其實就是一個信號：這波Google真的把行業老大的位置搶回來了一小步。

原本以為今年下半年的 AI 圈以為沒什麼大水花，結果Gemini 3一來，好傢伙，直接上演技術真香現場。這波大模型早就不滿足於聊天，而是奔着「生成萬物」去了。

再看國內這邊，「靈光」 AI也火到出圈，4天百萬下載，帶起全民開發熱。現在做個小工具，動動嘴就行，簡直像解鎖了新技能。

可以看到，AI已經切切實實成了我們手邊的生產力。未來的節奏只會更快，我們能做的，就是親自試試跟上這班車。

延伸閲讀：Gemini 3 Pro數學能力「開掛」般存在 更有1能力碾壓全場封神？（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】