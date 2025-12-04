港產AI對話程式「港話通」登陸華為 OS平台　2大功能配合本地使用

本港研發的生成式人工智能AI對話應用程式「港話通」（HKChat）試行版，正式登陸華為應用程式市場，即日起華為手機用戶便可在Harmony OS平台下載。作為「地膽」AI對話應用程式，「港話通」一方面能夠充分理解港人日常「中英夾雜」的語文表達方式，同時也可拍攝香港街頭風景，再上載相片，便能認出所在位置。



「港話通」（HKChat）試行版即日起華為手機用戶便可在Harmony OS平台下載。

支援港人日常「中英夾雜」語文表達方式

港話通全維服務有限公司表示，目前「港話通」已經全面覆蓋iOS、Android和Harmony OS三大平台，意味市面上所有主流手機作業系統，都可以使用「港話通」的智能助手服務，供市民查詢各類日常生活資訊。

「港話通」支援廣東話、普通話及英語輸入，被形容為「香港市民的AI好幫手」，能夠充分理解港人日常「中英夾雜」的語文表達方式；系統整合本地知識庫和政府公開數據，令生成回應更加本地化。

「港話通」（HKChat）試行版正式登陸華為應用程式市場。

拍攝香港街頭風景上載相片 能認出所在位置

港話通全維服務有限公司表示，除了文字和語音輸入，「港話通」同時亦支援「拍照識別」功能，隨手拍照或上傳圖片，「港話通」便能夠識別圖片內容，例如用手機上傳一張街頭風景，港話通就能夠辨認出所在位置；又或者拍下一張英文告示，港話通亦能即時將內容翻譯。

現時「港話通」用戶透過應用程式內的邀請碼，邀請5位朋友成功登記註冊，即可獲得價值25元的Starbucks星巴克優惠劵。