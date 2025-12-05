明知AI會搶飯碗為何離不開？哈佛民調曝年輕人「中毒」真相

近日，《商業內幕》（Business Insider）報道，哈佛大學青年民調（Harvard Youth Poll）最新發布的一項調查顯示，大量美國年輕人對AI可能影響自身未來表示擔憂。



在18至29歲的受訪青年中，59%認為AI將對其就業前景構成衝擊，其中26%認為威脅「嚴重」，33%認為威脅「較小」，僅23%表示完全不擔心。

與傳統就業風險相比，年輕人對AI的憂慮更為突出：僅48%擔心外判工作的影響，31%擔心移民帶來的就業衝擊。

儘管存在擔憂，AI工具在年輕群體中的使用仍較為普遍。35%的受訪者表示經常使用ChatGPT、Claude等大語言模型，63%尚未使用。超過半數（52%）願意信任AI以協助完成學業或工作任務。

調查還反映出年輕人對「AI如何改變工作」這一議題整體持悲觀態度。41%預計AI會使未來工作變得更缺乏意義，僅14%認為工作會因此更具價值。同樣，44%擔心AI將減少其發展機會，僅14%認為AI能創造新的機會。

延伸閲讀：Google Gemini 3有多強？生成遊戲只是小菜一碟 重點是這兩個（點擊鏈結看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】