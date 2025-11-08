硬碟空間剩太少會壞掉？保留這容量是基本原則　更要常備份與加密

在數字時代，數據儲存已成為我們日常生活和工作不可或缺的一部分。不管是高清電影還是3A遊戲，硬碟的空間總是越來越緊張，你沒有意識到的是，將硬碟空間使用到接近飽和狀態，可能會對硬碟性能和壽命造成嚴重影響，下面我們就來聊聊硬碟剩餘空間。



對於機械硬碟來說，剩餘容量過小最直接的負面影響就是磁碟碎片化加劇。由於文件系統（如NTFS、FAT32等）需要將大文件分割成多個小塊（簇）存儲在磁碟的不同位置，隨着可用空間的減少，操作系統不得不將這些文件塊，分散存儲在更遠的物理位置。這意味着磁頭需要在碟片上來回移動更長的距離才能讀取完整的文件，顯著增加了尋道時間（Seek Time），導致文件訪問速度下降。

硬碟圖片（AI圖片生成）

從用戶體驗來看，性能下降表現為程序啟動變慢、文件複製時間延長，甚至系統整體響應遲緩。這種遲緩在日常使用中可能不易被察覺，但當進行大文件操作或多任務處理時，差異就會變得非常明顯。

在固態硬碟這裏，剩餘空間過小導致的問題則是寫放大。由於NAND閃存的基本特性，SSD控制器無法直接覆蓋已寫入的數據，而必須先擦除整個存儲塊才能寫入新數據，使得控制器頻繁執行垃圾回收過程。

這一過程不僅會降低SSD的寫入速度，還會增加額外的寫入操作，從而加速閃存單元的磨損。雖然SSD通常會配備額外的空間來緩解這一問題，但當用戶空間也接近飽和時，這種內置的緩衝機制就會失效，導致性能急劇下降和壽命縮短。

那麼硬碟應該保留多少剩餘空間來維持性能呢？一般來說，不管是機械硬碟還是固態硬碟，應該保留總容量的15%作為空閒空間，這樣的配比可以讓硬碟維持較好的性能水平，同時為臨時文件提供充足的緩衝餘地。如果是注重性能的用戶，比如內容創作者或遊戲發燒友，那麼這個比例就應該提高到20%甚至25%。

另外值得注意的是，如果你的電腦配置了不同種類的硬碟，比如機械+固態，或者垂直+疊瓦，那麼就有必要根據文件來分開存放，包括頻繁寫入的數據不要放到疊瓦碟，系統和遊戲放在固態硬碟。

無論如何搭配硬碟，一個基本原則不會改變：合理規劃存儲空間是確保數據安全性和系統響應速度的關鍵。最後還是提醒大家重要文件記得備份，隱私文件記得加密，不可單純依賴雲端存儲或移動存儲。

延伸閲讀：SSD選購必讀｜SLC/MLC/TLC/QLC性能壽命全解析 精明消費這樣選（點擊連結看全文）

+ 14

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】