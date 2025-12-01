SSD與手機價格將暴漲？AI引爆記憶體短缺危機　專家預警最壞情況

隨着AI數據中心對高帶寬記憶體（HBM）、服務器記憶體模組（RDIMM）的需求激增，消費端正面臨前所未有的記憶體短缺危機。



根據DigiTimes報道，華碩等電腦製造商正急於從現貨市場購買記憶體，以應對日益緊張的供應情況。

儘管華碩表示其庫存足夠支撐到今年底，但若情況不改善，預計到2026年將會感受到短缺的壓力，並可能需要上調價格。

這波記憶體短缺的主要原因是AI推理強勁需求，其數據存取量遠超過AI訓練階段。AI服務器在推理階段需處理TB級資料，僅靠DRAM或HBM無法承載，因此高容量HDD與SSD也同步出現供應吃緊。

SanDisk CEO戴維·古克勒（David Goeckeler）預測，2026年數據中心NAND閃存需求將首次超越移動領域，且供不應求的趨勢將持續到明年底之後。

SK海力士更透露，其2026年NAND閃存產能已經全部售罄，部分供應商正尋求長期合約。

此外， 智能手機廠如小米已警告記憶體成本飆升，可能導致手機價格調漲。

慧榮科技（Silicon Motion）總經理苟嘉章預期，AI推理驅動的結構性成長，將使儲存供應鏈長期維持緊張，缺貨將一路持續到2026年，甚至可能延至2027年。

有專家認為，若情況不變，這場價格風暴可能持續十年。

