BPad Mini Ultra超實用千元8吋平板實測｜打機通話睇片樣樣皆能

BPad Mini Ultra超實用千元8吋平板實測｜在平板電腦市場長期被 10 吋以上的大屏幕產品主導下，小尺寸平板似乎成了一個被遺忘的角落。然而，對於追求便攜與手感的用家來說，8 吋平板始終有著無可取替的地位。市面上的小平板選擇往往走向極端：要麼是售價高昂的旗艦型號，要麼是性能孱弱的入門級產品。近期推出的 BPad Mini Ultra 以港幣 1,499 元的定價，似乎相當吸引。記者今次上手實測，看看它是否真能成為千元價位中的「單手全能神器」。



BPad Mini Ultra超實用千元8吋平板實測

極致輕便的單手操作體驗

BNCF BPad Mini Ultra 上手的第一感覺便是「輕盈」。在現今流動裝置動輒半公斤的潮流下，這台 8 吋平板的重量控制得相當出色。機身設計簡約，雖然受限於成本未有採用頂級的奢華材質，但金屬中框配合霧面背蓋的造工紮實，觸感細膩，並無明顯的廉價感。

單手操作使用非常就手

對於習慣在通勤途中閱讀電子書或觀看影片的用家來說，8 吋是一個「黃金尺寸」。它的寬度剛好容許成年人單手輕鬆握持，姆指可以觸控到屏幕的大部分區域，長時間使用亦不會感到手腕酸痛。這種「一手掌握」的便利性是傳統大尺寸平板無法比擬的。無論是放入隨身小包，甚至是大衣口袋，它都能輕鬆收納，真正做到了隨身攜帶、隨時娛樂。

屏幕與顯示 千元價位下的驚喜視覺

作為一台千元級別的平板，屏幕質素往往是廠家縮減成本的重災區。然而，BPad Mini Ultra 的表現卻令人驚喜。雖然它並未採用頂級的 OLED 面板，但這塊屏幕的色彩還原度相當準確，飽和度適中，在觀看高清影片時畫面通透，沒有明顯的顆粒感。

千元平板機身手感並不廉價

在戶外環境下測試，屏幕的亮度亦足以應付一般的日光照射，文字內容依然清晰可見。用來觀看 Netflix 或 YouTube 串流影片，其視覺衝擊力遠勝於智能手機，同時又比大平板更具私密性。對於長者而言，這個尺寸的屏幕用來瀏覽新聞網站或查看股票資訊，字體清晰銳利，無需像使用手機般瞇起眼睛，實用性極高。

性能實測 百萬分加持下不錯的遊戲體驗

性能表現是 BNCF BPad Mini Ultra 此次最大的賣點。記者利用Antutu進行跑分測試，這台平板竟然取得了接近 100 萬分的驚人成績。在$1,499 元這個價位，這絕對是越級的表現。這個分數意味著它不僅能應付日常的文書處理和多工操作，更具備了挑戰主流 3D 遊戲的底氣。

Antutu跑分達100萬

為了驗證其實際遊戲性能，挑選了兩款對硬件要求極高的熱門遊戲——動作角色扮演遊戲《鳴潮》以及《崩壞：星穹鐵路》進行測試。在開啟中級畫質的設定下，BPad Mini Ultra 的表現相當穩定，60fps依然沒有壓力。在《鳴潮》的開放世界中進行探索和戰鬥，幀率保持流暢，角色動作和技能特效的釋放都十分跟手，沒有出現明顯的卡頓或延遲。而在《崩壞：星穹鐵路》中，場景切換和華麗的大招動畫都能流暢呈現。雖然在極致畫質下可能會稍顯吃力，但考慮到其千元身價，這種流暢的中畫質遊戲體驗已經完全超出了預期，絕對是預算有限的遊戲玩家的恩物。

亦是平板亦是電話

除了娛樂功能，BPad Mini Ultra 另一大殺手鐧是其完整的通訊模組。市面上許多高性能小平板僅提供 WiFi 版本，限制了流動使用的場景。但这台平板不仅支援 SIM 卡插槽，可以連接 4G 網絡隨時上網，更支援傳統的語音通話功能。

可插sim卡上網及打電話及sd card擴充容量

這意味著它不僅是一台遊戲機或影音播放器，更可以作為一台備用手機，甚至是長者的主力通訊設備。長者隨著視力退化，往往覺得一般手機屏幕太小，操作不便，而傳統大平板又無法打電話。BPad Mini Ultra 完美解決了這個痛點，既有大屏幕的視覺優勢，又能像普通電話一樣撥打接聽，配合通訊軟件與子女視像通話，非常方便。對於年輕人來說，插上一張數據卡，隨時隨地在街上連線對戰，無需依賴不穩定的公共 WiFi 或手機熱點，便利性大增。

BPad Mini Ultra性價比極高的全能小平板

總結：性價比極高的全能小平板

總括而言，BNCF BPad Mini Ultra 精準地切中了市場對於「高性能、低價格、小尺寸」平板的需求。雖然若以旗艦機的嚴苛標準去審視，它的屏幕和處理器或許未算最頂級，但在$1,499 元這個價位上，它提供了接近百萬分的強悍性能、流暢的遊戲體驗、輕便的機身設計，以及實用的通話上網功能，想找一台平價高性價比的小平板，這是不錯的選擇。