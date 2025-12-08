microSD腦場格價2025｜記憶卡加價潮殺到！express卡入手好時機

microSD腦場格價2025｜受到全球半導體供應鏈波動影響，沉寂一時的晶片短缺問題近期再度浮現，直接衝擊了快閃記憶體市場的穩定性。我們特意走訪了深水埗著名電腦商場，為大家整理了目前市面上主流的 microSD、SD 卡以及備受矚目的新一代 microSD Express 卡的最新行情。



近期不少市場分析均指出，NAND Flash 顆粒的庫存正急劇消耗，隨之而來的是記憶體產品價格開始出現上揚趨勢。對於一眾需要大量儲存空間的攝影師、手機用戶以及遊戲玩家而言，這絕對是一個警號。正所謂「早買早享受，遲買貴幾舊」，趁著零售市場尚未全面反映漲幅之前，現在正是入手記憶卡的最佳時機。記者走訪了深水埗腦場，整理了目前市面上主流的 microSD、SD 卡以及備受矚目的新一代 microSD Express 卡的最新行情。

對於智能手機用戶、運動相機以及無人機玩家來說，microSD 卡是不可或缺的裝備。在深水埗腦場的報價中，SanDisk 與 Samsung 兩大巨頭依然佔據了市場主導地位。以最高階的 SanDisk Extreme Pro 為例，其讀寫速度已達到頂級水平，非常適合錄製 4K 甚至 5.3K 的高清影片，目前 256GB 與 512GB 的容量性價比最高，是不少追求極致效能用戶的首選。而 Samsung 的 PRO Ultimate 系列亦不甘示弱，憑藉穩定的傳輸表現獲得不少好評。此外，針對需要長時間連續錄影的車主，SanDisk High Endurance 系列亦有現貨供應，雖然讀寫速度稍慢，但其耐用性對於行車記錄儀來說至關重要。值得留意的是，目前入門級容量如 64GB 的價格升幅暫不明顯，但大容量型號已開始有試探性調價，建議有需要的用家盡快鎖定目標。

microSD ／ microSD Express / SD card 深水埗腦場格價 （2025年12月初更新）

除了傳統記憶卡，近期腦場內最熱門的話題莫過於對應傳聞中「Switch 2」遊戲機的 microSD Express 卡，廠商如 SanDisk、Lexar 及 PNY 推出了支援 PCIe 介面的 microSD Express 產品。這類記憶卡的理論讀寫速度遠超傳統 UHS-I 規格，讀取速度動輒達到 800MB/s 甚至 900MB/s，能大幅縮短遊戲載入時間。雖然目前這類新技術產品的每 GB 單價較高，但考慮到其對未來硬件的支援度以及極致的傳輸效能，不少追新族已開始提前部署。

microSD入手前7個必知的事