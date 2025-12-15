ChatGPT成人模式即將來襲 登錄後需過這一步 竟成OpenAI難題
撰文：快科技
OpenAI的CEO Sam Altman此前多次暗示ChatGPT將開放成人內容。如今，相關功能的推出時間表變得更加清晰。
OpenAI應用主管Fidji Simo在近日一場關於GPT-5.2模型的簡報中透露，她預計ChatGPT的「成人模式」將在2026年第一季度推出。
Simo強調，在正式引入這項新功能之前，OpenAI的首要任務是確保年齡預測的準確性，目前，OpenAI正處於年齡預測模式的早期測試階段。
該模式旨在自動識別用戶是否為18歲以下，以便對青少年用戶啟動特定的安全防護和內容限制。
Simo提到，測試已在部分國家展開，用於評估其識別青少年的能力，同時確保避免「誤判成年人」，這是推出成人相關功能前必須解決的關鍵問題。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】