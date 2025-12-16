Tesla啟動無人駕駛Robotaxi路測！馬斯克證實車內無安全監督員

馬斯克（Elon Musk）證實，Tesla已在德州奧斯汀（Austin）啟動無人駕駛Robotaxi路測，測試車輛內未配備任何乘員。



其中兩輛Tesla Model Y Robotaxi被目擊在奧斯汀公共道路上行駛，車內空無一人。

自2025年夏季Robotaxi項目啟動以來，其核心目標始終是移除安全監督員，並實現完全無人駕駛的載客運營。

就在早前，馬斯克確認：「將在未來三周內從車輛中移除安全監督員」。

如今，這一目標已接近成為現實，Tesla的努力正逐步取得成果。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】