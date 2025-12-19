2025聖誕Gadgets攻略｜PS5 Pro劈價、DJI、TP-Link路由器節日勁減

PS5 Pro劈價、DJI、TP-Link路由器節日勁減，2025聖誕Gadgets優惠攻略｜踏入 2025 年 12 月，濃厚的聖誕氣氛瀰漫全城，正好是犒賞自己或為摰愛送上驚喜的最佳時機。作為科技迷，最期待的莫過於各大品牌推出的年終壓軸優惠。今年聖誕，我們為大家搜羅了多款必買 Gadgets，無論是想升級家中網絡的 TP-Link Mesh 路由器、記錄佳節歡樂時光的 DJI 航拍神器，還是讓派對氣氛升溫的 PlayStation 5 主機，全部均以震撼優惠價發售。立即看看以下的詳細介紹，把握機會在節日前入手心頭好！



PS5 Pro 與全線主機限時閃促，派對必備！

對於一眾機迷來說，這個聖誕絕對是入手 PlayStation 5 的黃金機會。Sony Interactive Entertainment 宣佈推出「Holiday Sale」節日促銷，優惠期由 2025 年 12 月 19 日至 25 日，僅限一週，手快有手慢無！是次優惠涵蓋全線主機，焦點落在旗艦級的 PlayStation®5 Pro 主機，優惠價為 HK$5,390（建議零售價 HK$5,780），直減接近四百元，讓玩家能以更優惠價格享受極致畫質。而標準版 PlayStation 5 主機 亦減至 HK$3,390（原價 HK$3,780），PlayStation 5 數位版 則低至 HK$2,590（原價 $2,980）。此外，為了讓主機更具個人風格，凡購買任何型號 PS5 主機，即可以優惠價 HK$99 加購指定顏色的 PS5 主機護蓋（包括閃耀青、閃耀靛紫、閃耀珍珠白）。無論是為了來年的《GTA VI》做準備，還是聖誕派對與朋友暢玩《FC 25》，現在就是最佳升級時機。

除了購物優惠，網上更有「PlayStation 聖誕藍白大戰」助興！昨晚首播的上集由 Ivy So 對戰 Jessica，Ivy 率先在《宇宙機器人》勝出，其後《EA SPORTS FC 26》兩人激戰成和。想知 12 月 21 日下集誰能靠十二碼及《Street Fighter 6》奪得大獎？記得收看！現到 @playstationhk 官方 IG 競猜賽果兼留創意見解，更有機會贏走 PS5 Pro 主機！

DJI Osmo Pocket 3 激減兩成，航拍機全線優惠

想在聖誕派對或旅行中捕捉精彩瞬間，DJI 的一系列拍攝器材絕對是首選。DJI 由 2025 年 12 月 18 日至 31 日推出聖誕限時優惠 。+1最受 Vlogger 歡迎的王牌產品 Osmo Pocket 3 直減 20%，標準版優惠價只需 $3,059（原價 $3,799），而包含更多配件的全能套裝亦減至 $3,949（原價 $4,899）。航拍機方面，人氣型號 DJI Avata 2 亦有大幅調整，智選套裝（單電版） 低至 $3,779 4。適合新手的 DJI Neo，單機價僅需 $1,159，暢飛套裝也只需 $2,099。若追求畫質，DJI Mini 4 Pro 暢飛套裝（帶屏遙控） 優惠價為 $6,209。此外，運動相機 Osmo Action 4 標準套裝更低至 $1,519，性價比極高。無論是送給親友還是作為自己的年終獎勵，DJI 這次的優惠陣容都相當有誠意。

TP-Link Wi-Fi 6E Mesh 路由器大劈價，兼送超市現金券

隨著聖誕新年假期到來，親友聚會頻繁，家中網絡速度和覆蓋範圍面臨考驗。TP-Link 推出的聖誕優惠主打「市場最平 6GHz + 支援 2.5G 寬頻」的 Mesh 路由器，低成本升級全屋網絡。

主角 Deco XE75 Pro (AXE5400 三頻 Wi-Fi 6E 2.5G Mesh Router) 迎來 2026 新年前的「新抵價」。這款路由器支援最新的 6GHz 頻段，有效減少干擾，並配備 2.5G WAN/LAN 插口，完美釋放光纖寬頻速度。

優惠詳情如下：

3 隻裝： 優惠價 HK$2,199（原價 HK$3,399），再送 $300 超市現金券。

2 隻裝： 優惠價 HK$1,399（原價 HK$2,299），再送 $150 超市現金券。

1 隻裝： 優惠價 HK$869（原價 HK$1,199）。

折算後 3 隻裝的性價比極高，只需二千頭便能解決全屋死角問題，確保打機、睇 4K 串流都暢通無阻，是年底升級家居網絡的精明之選。