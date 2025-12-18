華為旗艦HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN＋FreeClip 2等新品亮相

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN＋FreeClip 2等亮相｜華為早前舉行了一場以「時尚與科技共生」為主題的年度新品發佈會，今次發佈會陣容鼎盛，四款新品包括身價不菲的 HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款、與日本殿堂級高爾夫品牌聯乘的 HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro、設計前衛的開放式耳機 HUAWEI FreeClip 2，以及將家居網絡設備藝術化的 HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 路由器。



HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款 18K金與紫色陶瓷的極致工藝

作為全場最矚目的焦點，HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款無疑刷新了智能手錶的奢華上限。這款腕錶承襲了 ULTIMATE DESIGN 系列「敢於非凡」的精神，在外觀用料上可謂極盡奢華。筆者上手的第一感覺是其獨特的「紫金」配色極具視覺衝擊力。錶圈採用了業界首創的複合稀土紫色陶瓷配方，據官方介紹，這是經過 1400℃ 高溫淬煉而成，呈現出深邃且富有層次的紫韻光華。更令人驚嘆的是，錶圈上鑲嵌了六段純手工打造的 18K 黃金，並綴以 24K 純金字符，這種將傳統高級製錶工藝與現代智能科技結合的手法，在市面上極為罕見。

錶帶方面，採用了航天級鈦合金材質，並覆以超硬紫色離子鍍膜，佩戴上手感覺既輕盈又堅固，完全沒有傳統金屬錶帶的厚重負擔。功能層面上，這款腕錶並非只是「花瓶」，它支援 150 米潛水深度及雙向北斗衛星消息（需視乎地區支援），並擁有 11 天超長續航。針對高端用戶的健康管理需求，它配備了 HUAWEI TruSense 系統，提供從情緒到心血管的全面監測。對於追求極致品味與專業運動性能的商業精英而言，這款定價兩萬多的腕錶，無疑是身份與科技品味的象徵。

HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro 聯乘版 專業球道數據與匠心結合

對於熱愛高爾夫球的用戶來說，HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro 的出現絕對是一大驚喜。華為此次與擁有百年歷史的日本高爾夫品牌 HONMA 合作，打造出這款集專業與時尚於一身的智能腕錶。手錶外觀以經典的黑金配色為主調，錶圈立體感十足，錶扣更刻有 HONMA 的經典標誌，細節處理非常到位。筆者特別欣賞其專屬的「松葉錶盤」與「BERES 7S 錶盤」，秒針甚至設計成球桿造型，每一次抬腕都能感受到濃厚的球場氛圍。

在實際功能測試中，這款手錶展現了強大的專業性。它內置了全球超過 17,000 個球場的 3D 彩色地圖，這意味著用戶下場時幾乎可以完全脫離手機。透過 HUAWEI 向日葵天線系統的雙頻六星定位，手錶能精準顯示球道位置、果嶺距離及障礙區資訊。最實用的莫過於其坡度補償與擊球建議功能，能像私人球僮般根據地形高低差計算實際應擊距離。此外，手錶還具備單車騎行與登山越野等進階運動模式，並支援醫療級心電圖測量，是一款真正能兼顧專業運動與日常健康管理的旗艦級產品。

時尚穿搭與聽覺體驗進化：HUAWEI FreeClip 2 開放式耳機

繼上一代 FreeClip 大獲好評後，全新的 HUAWEI FreeClip 2 在佩戴舒適度與音質上再次進化。這款耳機延續了標誌性的「C形橋」設計，看起來更像是一款時尚耳飾而非傳統耳機。筆者試戴後發現，單耳僅重 5.1g 的機身帶來了近乎「無感」的佩戴體驗，且採用了更親膚的液態硅膠材質，即使長時間夾在耳廓上也沒有任何不適感。

音質方面，FreeClip 2 搭載了華為自研的第三代音頻芯片及 NPU AI 處理器，算力較上一代提升了 10 倍。在現場嘈雜的環境中，其 AI 通話降噪功能表現出色，能有效過濾背景雜音，保持人聲清晰。作為開放式耳機，漏音控制一直是痛點，但 FreeClip 2 的逆聲場聲學系統有效地解決了這個問題，定向傳聲技術讓聲音精準入耳。續航方面，整機可達 38 小時，並支援快充，對於習慣全天候佩戴耳機的都市人來說，這款產品在時尚度與實用性之間取得了完美平衡。

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 首創透明天線支援 Wi-Fi 7 極速網絡

最後一款產品 HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 則徹底顛覆了筆者對路由器的刻板印象。華為將這款路由器設計成名為「日照金山」的藝術裝置，通透的機身內巧妙隱藏了微米級蝕刻的透明天線，這在業內尚屬首創。母路由器的造型如同被晨光照射的雪山，而子路由則可化身為夜間氛圍燈，輕拍即亮，這種設計讓路由器終於可以從角落走向客廳的當眼處，成為家居裝飾的一部分。

性能方面，HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 支援最新的 Wi-Fi 7 標準及華為 Mesh+ 技術，大幅提升了穿牆性能與抗干擾能力。其搭載的鯊魚鰭散熱系統確保了在高負載下的穩定性。對於追求智能家居美學與極致網絡體驗的用戶來說，這款路由器無疑是提升生活品質的絕佳選擇。

售價詳情及預購優惠

極致奢華的 HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款售價為$26,888。凡購買原廠行貨，即可獲贈 HUAWEI Scale 3 智能體脂磅、三個月 HUAWEI Health+ 會員體驗，以及包含 1 年延長保養及 2 次意外保險的 HUAWEI Care+ 服務。

HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro 聯乘版售價為$2,888。在指定零售商訂購，可獲贈 HUAWEI Scale 3 智能體脂磅，購買聯名款更可獲贈包含高爾夫球標、果嶺叉及高爾夫球的限定版禮盒套裝。

HUAWEI FreeClip 2 備有丹寧藍、摩登黑及羽沙白三色，售價為$1,388。於指定零售商預訂即送價值$188 的專屬禮品。

＝HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 分為兩個版本，淨機版零售價為$1,488，而包含母路由與子路由的套裝版（Suite）建議零售價為港幣 $2,188。