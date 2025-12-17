Samsung Galaxy Z TriFold三摺手機突襲旺角！叫價3萬成全城熱話

Samsung Galaxy Z TriFold三摺手機突襲旺角！隨著Samsung早前正式發布旗下首款三摺疊屏幕手機Galaxy Z TriFold，雖然Samsung官方尚未公布香港行貨的正式發售日期（都不知道會否在港推出），但一向以速度見稱的旺角先達廣場已有商戶率先引入首批水貨，讓心急的手機愛好者有機會先睹為快。不過，要成為全港首批擁有者代價不菲，據悉首批到港的現貨報價高達$29800，身價絕對稱得上是「機皇」級別。



10吋巨屏重新定義流動裝置

這款Galaxy Z TriFold最大的賣點，在於其突破性的三摺疊鉸鏈設計，成功打破了傳統摺疊手機的物理限制。新機在完全摺疊的狀態下，擁有一塊6.5吋的封面螢幕，手感與一般旗艦直板手機無異，用戶可以單手輕鬆操作回覆訊息或瀏覽網頁。然而當用戶將手機完全展開時，它即時變身為一部擁有10吋巨型屏幕的平板電腦，解像度達到2160x1584，並支援120Hz自適應刷新率。這種設計完美解決了過往Z Fold系列內屏尺寸受限的痛點，為用家提供了真正的沉浸式大屏體驗，不論是用作流動辦公、處理多視窗文書工作，還是觀看電影與遊戲娛樂，其視覺衝擊力均遠超現有的雙摺疊手機。

值得一提的是，Samsung在今次的新機設計上採用了內摺式的保護方案，與華為Mate XT的設計思路有所不同。當Galaxy Z TriFold完全閉合時，脆弱的柔性屏幕被完全包裹在內，大大減低了跌落或刮花的風險。此外，機身展開後的厚度僅為3.9mm，纖薄程度令人驚嘆，配合鈦金屬鉸鏈與鋁合金邊框，在保持輕薄的同時亦兼顧了耐用性，更具備IP48級別的防塵防水能力，這在多摺疊結構的手機中實屬罕見的工藝成就。

搭載頂級Snapdragon 8 Elite效能怪獸

除了外型設計上的突破，Galaxy Z TriFold在硬件規格上亦毫不吝嗇。新機搭載了專為Galaxy優化的高通Snapdragon 8 Elite處理器，運算效能與圖像處理能力均屬目前Android陣營的頂峰。為了應付10吋大屏帶來的耗電壓力，機身內置了5600mAh的高容量電池，並採用了分散式電池設計以平衡機身重量分佈。攝影系統方面，新機配備了高達2億像素的主鏡頭，配合1200萬像素超廣角及1000萬像素3倍長焦鏡頭，確保了在各種場景下都能拍出旗艦級的照片，並未因為複雜的摺疊結構而犧牲相機質素。

先達水貨價反映市場渴求

目前旺角先達廣場某數碼店鋪已將Galaxy Z TriFold現貨到港，首批報價為港幣$29800。這個價位相比起官方定價有著顯著的溢價，甚至足夠購買兩部現役的Galaxy Z Fold 6有找。由於新機貨源極度緊缺，加上其獨特的三摺疊形態極具話題性，吸引了不少追求科技潮流買家查詢。因此即使定價高昂，預計首批少量現貨仍會被迅速搶購一空。