Xiaomi 17 Ultra何時發佈？12月26日公開．已確認有國際版

根據消息指出，小米將於12月26日在中國發佈Xiaomi 17 Ultra旗艦手機。該機型已獲得美國聯邦通信委員會(FCC)全球認證，型號為2512BPNDAG，型號尾部的「G」顯示這是針對全球市場而設的版本。這款手機將預載Android 16系統及HyperOS 3，支援5G、Wi-Fi 7、藍牙LE及無線充電功能。

手機將預載Android 16 系統及 HyperOS 3，支援5G、Wi-Fi 7、藍牙LE及無線充電功能,預計售價落在港幣$7,000至$8,000元區間。



小米 與 LEICA 繼續合作，相機技術有重大突破?

曾有傳小米將在小米17系列（當時仍被傳為小米16系列）與LEICA分手，最終17 Pro的出現，傳言已不攻自破。反過來，小米近日宣稱與LEICA 進入全新的「共創模式」合作，深化雙方在硬件與軟件層面的結合。

最新爆料顯示，Xiaomi 17 Ultra將採用三鏡頭後置模組設計，明顯不同於前代四鏡頭排列。小米此舉表達「精選鏡頭勝過堆疊鏡頭」的設計理念。

1 主鏡頭：主鏡頭採用5000萬像素OmniVision OVX10500U大底感光元件

2 潛望遠攝鏡頭：配備2億像素潛望鏡頭支援遠距拍攝與高解析裁切

3 超廣角鏡：5000萬像素超廣角鏡頭強化夜景與寬景拍攝

4 前置鏡頭：預計亦為5000萬像素。

同時，Xiaomi 17 Ultra 的將配備業界首個獲得LEICA APO(Apochromatic)認證的潛望遠攝鏡頭，這項認證意味著鏡頭在色彩準確度和光學質素達到專業級水平。此外，該機將搭載專為移動設備開發的1吋感光元件主鏡頭，帶來「新一代光學系統解決方案」。

小米 17 Ultra 夜拍及遠攝性能如何提升?

小米官方表示，Xiaomi 17 Ultra在低光環境下的影像質素將有顯著提升，高對比場景中的細節重現能力亦大幅改善。LEICA認證的遠攝鏡頭配合1“大尺寸感光元件，預期將為用家帶來前所未有的夜間拍攝體驗。這款相機旗艦的攝影實力令人期待，或將重新定義手機攝影的專業標準。

Xiaomi 17 Ultra在低光環境下的影像質素將有顯著提升

小米 17 Ultra 核心配置夠不夠勁？

雖然小米已開發了自家10核心、3nm製程的「玄戒O1」處理器，雖然官方尚未公布完整規格，但從已知資料推測，Xiaomi 17 Ultra將搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，提供頂級運算性能與影像處理能力。系統方面採用HyperOS 3，強化AI影像運算與HDR處理、夜景與低光環境拍攝優化，並提升RAW後製與動態範圍表現。充電方面支援100W有線快充，提升長時間使用的便利性。

有傳 Xiaomi 17 Ultra 將搭載應該是Android平台最強的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器

小米17 Ultra 有哪些專業拓展功能?

Xiaomi 17 Ultra預計支援衛星通訊功能，可在無基地台覆蓋區域傳送訊息或定位。此外，傳聞除了一直都在的專業攝影套裝，還可能支援外掛鏡頭模組與UWB連線。