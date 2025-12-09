小米17 Pro背屏進化！增電子寵物、動態壁紙　盧偉冰親曝未來動向

小米17 Pro系列最大的特色之一就是背屏，這是目前行業唯一，很多用戶就是衝着這個獨特的設計入手。



雖然公布之初，很多人覺得這個功能雞肋，只是為了宣傳打造的噱頭，但隨着小米持續不斷的投入，增加了多輪新功能，這個印象已經被完全扭轉。

據小米官方介紹，小米17 Pro系列背屏功能又迎來了一波新功能，目前正在陸續推送中。

+ 4

在壁紙體驗方面，新增了電子寵物、動態相片/視頻壁紙，讓背屏的玩法更豐富，也更個性化。

此外還支持個性化內容分享，包括背屏帶殼截屏、AI壁紙保存相冊等。

從這就足以看出，小米對於這塊背屏的交互和體驗也非常重視，發售之後已經新增了多項功能，包括動態大頭貼、對話翻譯、5款動態壁紙、2款掌機遊戲、隱身模式等等。

另外，之前很多人擔心這個「噱頭」功能會「一代亡」，即下一代可能就會取消。

對此，小米集團總裁盧偉冰此前已經明確表態，小米下一代手機繼續使用背屏設計，並將加大研發投入。

他還曾透露，這個背屏是斥巨資打造的，花了10個小目標，也就是10億人民幣。友商可能會想跟進，但不一定能跟得起，實在是太貴了。

延伸閲讀：小米MIX Trifold三摺疊手機 將改用Z字型方案登場 發布定在這時（點擊連結看全文）

+ 2

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】