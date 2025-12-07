小米MIX Trifold三摺疊手機　將改用Z字型方案登場　發布定在這時

據XiaomiTime報道，近日，一款型號為2608BPX34C的小米新機出現在GSMA數據庫，業內普遍推測該機型為小米MIX系列的三摺疊手機——MIX Trifold。



目前全球只有華為和Samsung推出了三摺疊屏手機，小米很可能成為第三個量產廠商。

值得注意的是，雖然小米在摺疊屏手機上的策略相對保守，但其實早在2018年小米就研發了類似三摺疊形態手機，當時被命名為雙摺疊。

在2019年1月，小米副總裁林斌還展示了這款手機的真機，跟目前華為和Samsung的方案都不相同，小米採用了豎向的摺疊方式，兩側摺疊在機身背後變成一台比較方正比例的手機，更像是當年MIXα環繞屏手機的造型。

當時林斌曾透露，這種摺疊設計已經攻克了柔性摺疊屏技術、四驅摺疊轉軸技術、柔性蓋板技術、MIUI系統適配等一系列技術難題。

根據小米三摺疊手機專利圖顯示，MIX Trifold也會採用和華為Mate XT系列類似的Z字型摺疊方案，可以有單屏、雙屏、三屏的三種使用形態。

根據爆料，小米MIX Trifold三摺疊有望在2026年三季度發布，與華為和Samsung展開競爭。

除了三摺疊之外，小米的大摺疊和小摺疊都會在2026年迎來迭代產品。

