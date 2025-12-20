Chamberlab.art光影街頭藝術，以MBP M5＋Vision Pro煥發聖誕溫情｜隨著聖誕佳節臨近，香港的街頭除了傳統的燈飾佈置外，今年更增添了一份結合尖端科技與人文關懷的藝術氣息。著名特效影片創作人及 Chamberlab.art 創辦人 Ben Mok，近日利用 Apple 一系列最新產品，包括配備 M5 晶片的 MacBook Pro 以及 Vision Pro，巧妙地投射於標誌性的香港街道牌上。這場別出心裁的街頭藝術創作，在繁華的彌敦道為大眾送上充滿溫度的聖誕祝福。



Vision Pro M5 空間運算革新創作流程

名為「聖誕數碼投影」的藝術計劃中，前期籌備工作的精準度是成功的關鍵。Ben Mok 在分享創作過程時透露，團隊摒棄了傳統平面構圖的限制，轉而採用全方位的空間運算技術。創作初期，團隊首先利用 iPhone 攝影鏡頭，親身前往街道現場拍攝「空間影像」。這項技術能夠將街道牌及其周邊環境以三維立體的方式完整記錄下來，為後續的創作提供了極具參考價值的數碼素材。

隨後，Ben 利用 Vision Pro M5 配合 MacBook 的動畫製作流程，在工作室內即可身臨其境地預覽行人視角下的實際觀感。透過 Vision Pro 的沉浸式顯示，創作團隊能夠仔細審視街牌上的投影比例、位置以及觀看角度是否合適。這種創新的工作流讓藝術家能更早地調整動畫的構圖細節，大幅減少了反覆前往現場實地考察的需要，從而顯著提高了製作與審視流程的效率。此外，iPhone 內置的 LiDAR 測量功能在是次創作中亦發揮了不可或缺的作用。團隊利用 LiDAR 精準量度街牌的實際尺寸，並將這些數據以 1:1 的比例導入動畫製作軟件中，確保了投影映射和透視效果的精準度，使虛擬影像能完美貼合真實的物理表面。

MacBook Pro M5 極致效能駕馭實時光影渲染

當創作意念轉化為現場實演時，硬件的穩定性與運算效能便成為了最大的考驗。是次聖誕數碼投影選址於尖沙咀九龍公園附近的彌敦道街牌，分別於 12 月 19 日及 23 日晚上 8 時至 9 時展出。Ben 指出，要在戶外環境進行高質素的投影藝術，MacBook Pro M5 的強大續航力與效能表現功不可沒。這並非單純的影片播放，而是需要運用高效能的 Projection Mapping 技術軟件，對平面影像進行複雜的幾何校正。

在展出過程中，電腦需要進行高強度的實時影像渲染，並隨時根據現場的光線變化及環境情況，即時調整播放內容及 Mapping 角度。MacBook Pro M5 憑藉其驚人的運算速度，配合 macOS 系統一貫的穩定性，讓整個繁複的影像處理過程流暢無阻，確保了長達一小時的展出期間零失誤，讓路過的市民能沉浸在無間斷的光影體驗中。

活化城市符號：以六角形視窗重塑彌敦道

除了技術層面的突破，是次創作在藝術意念上亦充滿巧思。談及創作靈感，Ben 表示街牌是香港極具代表性的城市符號，而彌敦道作為香港最長且最具特色的道路，承載著無數港人的記憶。然而，這些懸掛在頭頂的街牌，平日卻鮮有人會駐足細看。Chamberlab.art 的團隊獨具慧眼，認為街牌獨特的「六角形框架」本身就像一個懸浮於空中的顯示器。利用這個現成的結構進行創作，能在不破壞城市物理環境及公共設施的前提下，進行一場溫柔的視覺藝術介入。六角形的畫面讓光影藝術與周遭的城市景觀自然融合，既保留了街道的原本面貌，又賦予了它全新的節日氛圍。