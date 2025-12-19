AirPods Pro 3現爆音問題無解　固件更新都沒用　換新機下場更慘

據MacRumors報道，部分AirPods Pro 3用戶反映，即使在升級至蘋果公司12月發布的最新固件8B30後，耳機在開啟主動降噪（ANC）模式時，仍會出現類似靜電的噪聲、爆裂音或間歇性高頻嘯叫。



這一問題最早可追溯至今年10月。當時便有用戶報告，在開啟主動降噪且未播放音頻的情況下，耳機會發出持續的靜電噪聲或突發爆裂聲，部分設備甚至伴有刺耳的高頻嘯叫。

蘋果曾於11月發布固件8B25，隨後在12月10日推出8B30，嘗試通過軟件更新修復相關故障，但更新日誌僅籠統提及「錯誤修復及其他改進」，未明確指向噪音問題。

然而，多次更新後問題並未徹底解決。用戶表示，靜電噪聲與爆裂聲依然存在，且出現時機並無規律。

此外，故障範圍似有擴大之勢。部分用戶反映，在觀看視頻時出現了明顯的音頻延遲和音畫不同步現象。

一些受影響用戶已向蘋果申請更換設備，但換新後仍出現相同問題。截至目前，蘋果尚未就此事給出明確的技術說明或有效的解決方案。

