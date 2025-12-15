iOS 26驚現怪Bug！Android照片傳iPhone放大變紅 教你1招秒還原
撰文：快科技
出版：更新：
日前，有部分蘋果用戶反饋，iOS 26系統中出現一個十分離奇的顯示Bug。
當Android手機拍攝的相片傳輸到iPhone上後，圖片在放大查看時會被異常疊加一層紅色濾鏡，而在正常尺寸下顯示則一切正常。
用戶發現，該問題並非相片本身損壞，而是在查看方式切換後才會觸發。
好在修復方式相對簡單，用戶只需點開出現變紅的相片，進入「編輯」界面，再點擊「還原」，即可移除紅色濾鏡，讓相片恢復正常顯示。
目前，蘋果尚未對這一問題作出官方回應。
有用戶分析認為，該問題可能與iPhone在解析圖片中嵌入的色彩配置文件時出現異常有關。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】