新iPad mini傳搭載A20 Pro！成蘋果最強遊戲機　唯售價是隱憂

iPad mini被不少網友稱為蘋果最強遊戲機，尺寸為8.3吋，搭載旗艦同源的強悍A系列晶片，大型遊戲也能輕鬆駕馭。



最令人心動的是，用戶支付約一半iPhone的價格，就能體驗到蘋果晶片的強悍性能，可以說是玩家手中最務實的遊戲裝備。

據蘋果爆料人Mark Gurman爆料，下一代iPad mini最快會在明年亮相，其性能對比現款iPad mini有了大幅升級。

據悉，開發者在蘋果發布的macOS內核調試套件中發現，下一代iPad mini將搭載A20 Pro晶片。PS：目前該套件已被蘋果官方刪除。

此前有報道稱iPad mini搭載的是A19 Pro，這次曝光的配置與之前消息有所出入。

多年來，iPad mini通常都是搭載上一代晶片，蘋果以此來控制成本。比如現款iPad mini於2024年10月發布，這款設備搭載的是A17 Pro晶片，同期蘋果的最強手機晶片是A18 Pro。

所以，明年的iPad mini有可能搭載的是A19 Pro晶片，如果蘋果為其配備A20 Pro，該設備價格將會大漲。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】