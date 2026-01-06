SONY遊戲新專利曝光　AI化身幽靈玩家即時示範　從此不再卡關？

據媒體報道，SONY近日提交了一項新專利，揭示一種基於AI的情境感知遊戲輔助系統。



該系統可通過分析遊戲錄像訓練AI模型，為卡關的玩家提供針對性輔導。

據悉，這套系統將提供一個「幽靈玩家」來輔助真實玩家通關遊戲。

當玩家遇到困難時，系統可識別其當前遊戲狀態，生成針對性解決方案，並通過「幽靈玩家」角色展示具體操作。

與傳統觀看通關視頻不同，該方案能根據玩家即時情境量身定製輔導內容，提升學習效率。

在玩家遇到卡關狀況時，系統會嘗試分析當前的遊戲進度、狀態數據，識別玩家到底為什麼卡關。

此舉也旨在降低非核心玩家的遊戲門檻，減少因難度過高而放棄的情況。

延伸閲讀：PS5 Pro上市一年評價平淡！畫質幀率被稱半成品 還有1致命原因（點擊連接看全文）

+ 6

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】